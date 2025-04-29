Viral Galeri Viral Liste Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Resmi tatil olması nedeniyle okullar ve kamu kurumları kapalı olurken vatandaşlar şehir içi ulaşıma yönelik düzenlemeleri merak ediyor. Peki 1 Mayıs Çarşamba günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:02
Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşların kent içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla pek çok şehirde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz veya indirimli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde raylı sistemler ile bazı otobüs hatları ücretsiz sefer düzenleyecek.

Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

Resmi Gazete'deki Yeni Düzenleme

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Bu hatları kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden ulaşım sağlayabilecek.

Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz ama Detaylara Dikkat

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin 1 Mayıs günü İETT otobüslerinden, metrobüslerden, tramvay ve metro hatlarından ücretsiz faydalanabileceği bildirildi. Ancak bazı hatlar bu uygulamadan muaf tutuldu:

Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

*Adalar vapur hatları

*Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

*Karaköy-Beyoğlu Tünel

*SG-1 ve SG-2 Havalimanı hatları

*139 ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları

Ayrıca İETT otobüsleri Perşembe günü cumartesi tarifesine göre metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle hizmet verecek.

Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

Ankara'da Tam Gün Ücretsiz Ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta kent genelinde tüm otobüs ve raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Toplu taşıma araçları hafta sonu sefer saatlerine göre çalışacak.

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