Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Resmi tatil olması nedeniyle okullar ve kamu kurumları kapalı olurken vatandaşlar şehir içi ulaşıma yönelik düzenlemeleri merak ediyor. Peki 1 Mayıs Çarşamba günü İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:02