Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs’ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşların kent içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla pek çok şehirde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz veya indirimli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde raylı sistemler ile bazı otobüs hatları ücretsiz sefer düzenleyecek.