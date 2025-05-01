Viral Galeri Viral Liste İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C'liye kadro...

İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C'liye kadro...

Türkiye son 23 yılda çalışma hayatını dönüştüren pek çok önemli reforma tanıklık etti. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan düzenlemeler, milyonlarca çalışan ve emeklinin hayatını doğrudan etkiledi. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan kesim için emek mücadelesinin simgesi haline gelen bu düzenlemeler, Türkiye'nin ekonomik yapısında da önemli bir yer edindi. İşte bu dönemde gerçekleştirilen 23 devrim niteliğindeki düzenleme...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:14
İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C’liye kadro...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl yalnızca coşkuyla değil, aynı zamanda tarihi nitelikte yasal adımlarla kutlanıyor. Milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan ilgilendiren devrim niteliğindeki düzenlemeler yürürlüğe girerken önümüzdeki döneme dair yeni reformların da yolda olduğu açıklandı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberi...

İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C’liye kadro...

1 Mayıs Resmi Bayram Oldu

2009 yılında kabul edilen bir yasa ile 1 Mayıs, resmi tatil ilan edilerek işçiler için anlamlı bir gün haline geldi. Artık milyonlarca çalışan Emek ve Dayanışma Günü'nü bayram havasında kutlayabiliyor.

1 MAYIS İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI
İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C’liye kadro...

Sendikalaşmanın Önü Açıldı

2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Kanun ve diğer düzenlemelerle sendikalaşma konusunda yıllardır süregelen engeller kaldırıldı. Çalışanların örgütlü olma hakları güçlendirildi ve sendikalı işçi sayısı hızla arttı.

İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C’liye kadro...

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Ödendi

Uzun yıllar boyunca çalışanların maaşlarından kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları, güncellenerek hak sahiplerine geri ödendi. Bu adım, yıllarca bekleyen bir sorunu çözdü ve büyük bir memnuniyet yarattı.

İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C’liye kadro...

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

İşçi sağlığını koruma adına önemli bir adım atıldı. İş yerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurulma zorunluluğu getirildi. Çalışma alanları tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrılarak çalışanların güvenliği ön planda tutuldu.

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