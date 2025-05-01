İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C'liye kadro...

Türkiye son 23 yılda çalışma hayatını dönüştüren pek çok önemli reforma tanıklık etti. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan düzenlemeler, milyonlarca çalışan ve emeklinin hayatını doğrudan etkiledi. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan kesim için emek mücadelesinin simgesi haline gelen bu düzenlemeler, Türkiye'nin ekonomik yapısında da önemli bir yer edindi. İşte bu dönemde gerçekleştirilen 23 devrim niteliğindeki düzenleme...

ahaber.com.tr Haber Merkezi