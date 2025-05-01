1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

Kapatılacak Metro Hatları ve İstasyonlar
1 Mayıs günü saat 05.30'dan itibaren bazı metro hatlarında seferler durdurulacak, bazı istasyonlar ise tamamen kapalı olacak. İşte detaylar:
M2 Yenikapı–Hacıosman hattında: Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu istasyonları tüm giriş–çıkışlarıyla kapalı olacak.
M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı hattı: Gayrettepe istasyonu hizmet dışı kalacak.
M7 Yıldız–İstoç hattında: Kağıthane ile Yıldız arası tüm istasyonlar kapatılacak.
Kabataş–Taksim füniküler hattı ile Tünel–Karaköy füniküler hattı sefer yapmayacak.
İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay hizmet vermeyecek.
Tramvay hatlarında:
T1 Bağcılar–Kabataş hattında Topkapı son durak olacak, Topkapı ile Kabataş arasında sefer yapılmayacak.
T5 Eminönü–Alibeyköy hattında Cibali son durak olacak, Eminönü'ne sefer olmayacak.
T6 tramvay hattında Yenikapı son durak olacak, Kazlıçeşme yönüne ulaşım sağlanmayacak.