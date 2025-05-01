1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

Metrobüs hatlarında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları her iki yönde de seferlere kapatılacak.

İETT duraklarında Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı duraklarında hem Şişli hem de Fatih istikametinde araç durmayacak.