Viral Galeri Viral Liste 1 Mayıs'ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

1 Mayıs'ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında birçok ulaşım güzergahının geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Özellikle Taksim ve çevresine ulaşımı sağlayan metro hatlarında ciddi kısıtlamalar uygulanacak. İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe girecek ulaşım düzenlemelerinin ayrıntılı listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:55
1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda Beyoğlu ve Şişli'de çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Peki 1 Mayıs'ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları neler? Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak?

1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

Kapatılacak Metro Hatları ve İstasyonlar

1 Mayıs günü saat 05.30'dan itibaren bazı metro hatlarında seferler durdurulacak, bazı istasyonlar ise tamamen kapalı olacak. İşte detaylar:

M2 Yenikapı–Hacıosman hattında: Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu istasyonları tüm giriş–çıkışlarıyla kapalı olacak.

M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı hattı: Gayrettepe istasyonu hizmet dışı kalacak.

M7 Yıldız–İstoç hattında: Kağıthane ile Yıldız arası tüm istasyonlar kapatılacak.

Kabataş–Taksim füniküler hattı ile Tünel–Karaköy füniküler hattı sefer yapmayacak.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay hizmet vermeyecek.

Tramvay hatlarında:

T1 Bağcılar–Kabataş hattında Topkapı son durak olacak, Topkapı ile Kabataş arasında sefer yapılmayacak.

T5 Eminönü–Alibeyköy hattında Cibali son durak olacak, Eminönü'ne sefer olmayacak.

T6 tramvay hattında Yenikapı son durak olacak, Kazlıçeşme yönüne ulaşım sağlanmayacak.

1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

Kadıköy–Sabiha Gökçen hattında Kadıköy'deki 4 numaralı çıkış kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek.

Marmaray'da Sirkeci Durağı Hizmet Dışı

Marmaray'ın Sirkeci istasyonu 1 Mayıs günü çift yönlü olarak kapalı olacak. Diğer Marmaray istasyonları ise normal seferlerine devam edecek.

1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

Metrobüs hatlarında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları her iki yönde de seferlere kapatılacak.

İETT duraklarında Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı duraklarında hem Şişli hem de Fatih istikametinde araç durmayacak.

1 Mayıs’ta kapalı metro, metrobüs, tramvay durakları | Bugün hangi yollar trafiğe ne zaman açılacak? İşte güzergah bilgileri...

İDO ve Şehir Hatları Seferleri Nasıl Etkilenecek?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları da 1 Mayıs sabahından itibaren bazı kısıtlamalara gidecek:

*Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınmayacak.

*İstisna olarak sadece Üsküdar'a sefer yapılacak.

*Adalar'a olan seferler sürecek, ancak Kadıköy İskelesi'ne yapılacak seferler iptal edildi.

*Eyüp yönüne deniz ulaşımı devam edecek, fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy iskelelerine uğramayacak.

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