5 kayısı ve 1 bardak su o hastalığı bitiriyor! Gece uyumadan önce...

Yapılışı:

🔸Gece yatmadan önce 4 adet kuru kayısıyı tüketin.

🔸Üzerine 1 bardak ılık su içerek kayısıları destekleyin.

🔸Bu basit uygulama, kuru kayısının içerdiği lif ve doğal şekerlerin sindirim sisteminizi harekete geçirerek kabızlığı hafifletebileceği düşünülmektedir. Ilık su içmek de sindirim sistemini destekleyebilir.

Not: Ancak, herkesin vücut yapısı farklıdır ve bir çözüm herkes için aynı şekilde işlemeyebilir. Eğer kabızlık sorununuz devam ederse veya şiddetlenirse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz gerekir.