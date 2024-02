5 kayısı ve 1 bardak su o hastalığı bitiriyor! Gece uyumadan önce...

Kayısı, hem lezzetli bir meyve olması hem de sağlık açısından birçok fayda içermesi nedeniyle tercih edilen bir meyvedir. İşte kayısının bazı faydaları:

Yüksek Lif İçeriği: Kayısı, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlık sorununu hafifletebilir.

C Vitamini Kaynağı: Kayısı, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan etkiler gösterir ve cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.