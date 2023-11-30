Hepimiz kavuğunu çöpe atıyoruz! En çok karşılaşılan hastalıkları bir bir yok ediyor! 5 Dakika sıcak suda demlemeniz yeterli…
Sevilen meyvelerden biri olan nar, yemesi zahmetli olan besinlerin başında yerini alıyor. Doğru kesim yöntemi ile açılan meyvenin içerisindeki taneleri kolayca boşalttıktan sonra çoğu insan kabuklarını çöpe atıyor. Halbuki narın kabuğundaki faydalar saymakla bitmiyor.
Nar kabuğu, zanti-bakteriyel, anti-inflamatuar, antifungal ve antiviral özellikleri sayesinde birçok sağlık yararı sunmaktadır. Antioksidanlarla zengin olan nar kabuğu, sivilce tedavisinde etkili olabilir, cildi toksinlerden arındırarak erken yaşlanma belirtilerini önleyebilir ve boğaz ağrısına iyi gelebilir. Ayrıca, nar kabuğunda bulunan ellagik asit, antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Ellagik asit, kanserojen moleküllere bağlanarak onları etkisizleştirebilir. Bu nedenle, nar kabuğunun düzenli olarak kullanılması sağlığa bir dizi fayda sağlayabilir. Peki kabuğunun faydaları neler? İşte detaylar…
NAR KABUĞUNUN FAYDALARI NELER?
1. Akne, sivilce ve döküntü oluşumunu engeller
Nar kabuğu, sahip olduğu antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özelliklerle dikkat çekiyor. Akne, sivilce ve kızarıklık gibi cilt problemleriyle etkili bir şekilde mücadele edebilen nar kabuğu, aynı zamanda antioksidanlar bakımından zengindir. Bu özellikleri sayesinde bakteri ve diğer enfeksiyonları vücuttan uzak tutmaya yardımcı olur. Nar kabukları, yüz maskesi ya da peeling olarak kullanıldığında cildin ölü deri hücrelerinden arınmasına destek olur. Bu nedenle, nar kabuğu doğal bir cilt bakım ürünü olarak tercih edilebilir.
2. Toksinleri atmanıza yardımcı oluyor
Antioksidanlar, vücuttaki toksik ajanlarla aktif bir şekilde savaşarak sağlığımızı korur. Bu bağlamda, nar kabuğunun yüksek antioksidan içeriği, vücut detoksifikasyonu için etkili bir araç olabilir. Yapılan bir araştırma, nar kabuğunun sulu özünün detoksifikasyonu destekleyebileceğini kanıtlamıştır. Bu özelliği sayesinde, nar kabuğu vücuttaki toksinlerle mücadelede etkili bir rol oynayabilir. Detoksifikasyon sürecini destekleyerek, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına katkı sağlar.
3. Kırışıklıkları ve yaşlanma belitrilerini önlüyor
Güneşe aşırı maruz kalma ve kirlilik, erken yaşlanmanın iki ana nedenidir. Yapılan araştırmalar, nar kabuğu özünün - özellikle tohum yağı ile birleştirildiğinde - prokollajen sentezini destekleyerek, kollajeni parçalayan enzimlere karşı savaştığını ve cilt hücre büyümesini teşvik ettiğini gösteriyor. Bu sayede, cilt yaşlanmasını ve kırışıklıkları doğal ve etkili bir şekilde geciktirebiliyor. Hallym Üniversitesi tarafından insan deri hücreleri üzerinde yapılan bir araştırma, nar kabuğu özlerinde bulunan ellagik asidin kırışıklıkları hafifletebileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, nar kabuğu cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir.
4. Boğaz ağrısını ve öksürüğü iyi geliyor
Geleneksel tıbbi uygulamalara göre, nar kabuğu öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir ve boğaz ağrısını hafifletmek amacıyla su ile toz halinde gargara olarak kullanılabilir. Yapılan birden fazla çalışma, nar kabuğunun hidroalkolik özünün, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, nar kabuğu doğal bir alternatif olarak kullanılarak soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabilir.
5. Doğal bir nemlendirici ve güneş kremi olabilir
Bu noktada sınırlı veri mevcuttur. Ancak, elde edilen bazı kanıtlar, nar kabuğunda bulunan ellagik asidin cilt hücrelerindeki nemin kurumasını önleyebileceğini ve böylece cildinizi nemli tutabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, nar kabuğu cildinizi nemlendirerek, çevresel toksinlerden korur ve pH dengesini geri kazandırmaktadır. Bu nedenle, cilt bakım ürünlerinde nemlendirici özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.
Nar kabuğu aynı zamanda etkili güneş koruyucu maddeler içerir. UVA ve UVB ışınlarının ciltte neden olduğu hasarı önlemek ve onarmak için doğal bir güneş kremi görevi görebilir. Bu özelliğiyle nar kabuğu, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruma amacıyla kullanılabilecek doğal bir seçenek sunmaktadır.
6. Cilt kanserini engelliyor
Yapılan yeni araştırmalar, nar özlerinin cilt kanseri başlangıcına karşı savaşan önleyici bir madde içerdiğini ortaya çıkardı. Anti-enflamatuar ve anti-kanser özelliklere sahip olduğu iddia edilen nar kabuğunun, cilt kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Nar kabuğunun, kanser hücresi çoğalma sürecini önleyerek cilt kanseri riskini azalttığına inanılmaktadır. Ancak, bu konuda çok az sayıda araştırma mevcuttur ve nar kabuğunun insanlardaki bu faydasını anlamak için daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
7. C vitamini deposu
C vitamini, nar kabuğunda bol miktarda bulunmaktadır. Bu vitamin, yaraların iyileşmesine ve yara dokusu oluşturulmasına yardımcı olan kapsamlı bir büyüme ajanıdır. Aynı zamanda vücut kütlesini oluşturmak için proteinlerin sentezinde görev alır. C vitamini, kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımı ve bakımında önemli bir rol oynamaktadır. Nar kabuğundaki doğal C vitamini, vücudun çeşitli işlevlerini destekleyerek sağlıklı bir yaşam için önemli bir katkı sağlayabilir.
8. Kalp hastalığına iyi geliyor
Nar kabuğu, LDL kolesterolün oksidasyona karşı korunmasında etkili olan antioksidanlar açısından zengindir. Aynı zamanda damarları koruyarak kalp problemlerini önlediği söylenmektedir. Bu önemlidir çünkü vücuttaki LDL kolesterolün oksidasyonu, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara katkıda bulunan oksidatif stresin bir faktörü olabilir. Nar kabuğundaki antioksidanlar, kalp sağlığını destekleyerek önleyici bir etki sunabilir.
9. Diş sorunlarını ortadan kaldırıyor
Nar kabukları genellikle diş tozlarında ve diş macunlarında kullanılmaktadır. Bu kabukların, diş eti iltihabı, diş plağı, çürük ve ağız ülseri gibi bir dizi diş problemiyle başa çıkmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antikanser etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu özellikleriyle nar kabukları, diş sağlığını destekleyerek ağız hijyenine katkı sağlayabilir.
10. Sağlıklı kemiklere kavuşmanıza yardımcı oluyor
Nar kabukları, kemik yoğunluğu kaybını azaltmada etkili olabilir. Yapılan araştırmalar, nar kabuğundan yapılan karışımların tüketilmesinin kemik sağlığını artırmaya ve menopozdan sonra osteoporoz başlangıcını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Tanenler, polifenoller ve flavonoidler açısından zengin olan nar kabuğunun özünün, kemik sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini belirten bir araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle, nar kabuğu, doğal bir besin takviyesi olarak kemik sağlığını destekleyebilir.
11. Sindirimi düzenliyor
Nar kabuğu, antiinflamatuar özelliği ile bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olan tanenleri içermektedir. Ayrıca, bu meyve kabuğunun hemoroid şişmesini azaltmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bazı araştırmalar, nar kabuğunun ishal sırasında kanamayı durdurarak sindirim sağlığını iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Bu özellikleriyle nar kabuğu, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve bağırsak problemleriyle başa çıkmada yardımcı olabilir.
12. Saç dökülmesini ve kepeği önlüyor
Nar kabuğu özleri, saç dökülmesiyle mücadelede ve kepeği proaktif olarak kontrol etmede etkili bir şekilde kullanılmıştır. Nar kabuğunun antifungal aktivitesi, mantar faaliyetinin neden olduğu saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve kepeği önler. Bu özellikleriyle nar kabuğu, saç ve saç derisi sağlığını destekleyerek kullanıcılarına olumlu etkiler sunabilir.
NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?
Nar kabuğu çayı yapmak için, kahve makinesinin veya çaydanlığın üzerine kahve filtresi ekleyin. Üzerine sıcak su dökün ve beş dakika demlenmesini bekleyin. Şimdi tüketebilirsiniz.
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