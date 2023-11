Hepimiz kavuğunu çöpe atıyoruz! En çok karşılaşılan hastalıkları bir bir yok ediyor! 5 Dakika sıcak suda demlemeniz yeterli…

7. C vitamini deposu

C vitamini, nar kabuğunda bol miktarda bulunmaktadır. Bu vitamin, yaraların iyileşmesine ve yara dokusu oluşturulmasına yardımcı olan kapsamlı bir büyüme ajanıdır. Aynı zamanda vücut kütlesini oluşturmak için proteinlerin sentezinde görev alır. C vitamini, kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımı ve bakımında önemli bir rol oynamaktadır. Nar kabuğundaki doğal C vitamini, vücudun çeşitli işlevlerini destekleyerek sağlıklı bir yaşam için önemli bir katkı sağlayabilir.