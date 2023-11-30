Hepimiz kavuğunu çöpe atıyoruz! En çok karşılaşılan hastalıkları bir bir yok ediyor! 5 Dakika sıcak suda demlemeniz yeterli…

5. Doğal bir nemlendirici ve güneş kremi olabilir

Bu noktada sınırlı veri mevcuttur. Ancak, elde edilen bazı kanıtlar, nar kabuğunda bulunan ellagik asidin cilt hücrelerindeki nemin kurumasını önleyebileceğini ve böylece cildinizi nemli tutabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, nar kabuğu cildinizi nemlendirerek, çevresel toksinlerden korur ve pH dengesini geri kazandırmaktadır. Bu nedenle, cilt bakım ürünlerinde nemlendirici özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.

Nar kabuğu aynı zamanda etkili güneş koruyucu maddeler içerir. UVA ve UVB ışınlarının ciltte neden olduğu hasarı önlemek ve onarmak için doğal bir güneş kremi görevi görebilir. Bu özelliğiyle nar kabuğu, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruma amacıyla kullanılabilecek doğal bir seçenek sunmaktadır.