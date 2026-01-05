Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa yarı final heyecanı ATV’de!





GALATASARAY 8. SÜPER KUPA PEŞİNDE



Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.



Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu. Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.