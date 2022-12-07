İnfluenza vakaları tavan yaptı! Okullarda maske kullanımı önerisi... 65 yaş üstüne de kritik uyarı

KORONAVİRÜSTEN BASKI HALE GELDİ

Bu yıl mevsimsel grip etkenleriyle yeniden karşı karşıya kalındığının altını çizen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında salgın öncesi dönemde yaşanan viral semptomların aynısı görülüyor. Çok büyük farklılıklar yok. İnfluenza daha yaygın bulaş ortamı bulunca, Kovid-19'a göre daha yaygın görülmeye başladı yani daha baskın hale geldi.

İnfluenzada insanlar ağır bir grip tablosu yaşar. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlikle devam eden ve 9-10 gün süren bir klinik tabloya yol açabilir. Çok hızlı bulaşır. Ancak genel olarak akciğerlerde akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olacak bir tablo oluşturmaz. Bu sadece ileri yaştaki veya vücut direnci düşük hastalarda görülebilir."