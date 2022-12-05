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Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hakkında büyük itiraf! İnsan yapımı olduğunu söyledi nedenini açıkladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hakkında büyük itiraf! İnsan yapımı olduğunu söyledi nedenini açıkladı

New York Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda Wuhan'daki tartışmalı laboratuvarda çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği' olarak adlandırdığı bilgiyi açıkladı. Huff virüsün insan yapımı olduğunu öne sürerek pandemiden 2 yıl önce Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını iddia etti. Peki koronavirüs neden üretildi? İşte detaylar...

Koronavirüs pandemisinin kaynağına yönelik iddialara bir yenisi de vuhan'da görev almış ABD'li bilim adamından geldi.

Vuhan'daki bir laboratuvarda görev alan Andrew Huff'ın kaleme aldığı "Wuhan Gerçeği' isimli kitabın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

"VİRÜS İNSAN YAPIMIYDI"

Huff'un kitabında virüsün insan yapımı olduğunu ve pandemiden 2 yıl önce Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını yazdı. Çin'de deneylerin gevşek güvenlikle yapıldığını ileri sürdü.

"11 EYLÜL SONRASI EN BÜYÜK BAŞARISIZLIK"

ABD'li bilim insanı ayrıca yaşananları ülke istihbaratının "11 Eylül'den sonraki en büyük başarısızlığı" olarak niteledi.

ÇİN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde Çin'in koronavirüs belgelerinin ABD'li yetkililer tarafından ele geçirildiği iddia edilmişti.

ABD BASINI: GENETİK SİLAH ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

ABD basının deşifre ettiği belgelerde Çinli bilim adamlarının altı yıl boyunca genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürüttüğü ortaya atılmıştı.

NEDEN ORTAYA ÇIKTIĞI BELLİ OLDU!

İddialara göre Pekin yönetimi, bu projeyi olası bir Üçüncü Dünya Savaşı senaryosu için hazır tutuyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BİYOLOJİK SİLAHLARLA OLACAK

Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi de yer alıyor.

Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf! KORONAVİRÜS HAKKINDA ŞOKE EDEN BÜYÜK İTİRAF!

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