12 yaş altına aşıda son durum! Uğur Şahin’den flaş açıklama

Şahin, "Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için hala 60 günümüz var. Bu iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız" çağrısında bulundu.

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