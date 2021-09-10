12 yaş altına aşıda son durum! Uğur Şahin'den flaş açıklama
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını açıkladı. Uğur Şahin ise söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, "Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor." dedi.
Alman "Der Spiegel" dergisine konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara corona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türeci, BioNTech'in söz konusu yaş grubu için bilimsel araştırma sonuçlarına sahip olduğunu, ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda BioNTech'in Baş Tıbbi Sorumlusu olan Özlem Türeci, "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" ifadesini kullandı.
Uğur Şahin ise söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, "Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor" dedi.
"60 GÜNÜMÜZ VAR"
Biontech kurucuları Şahin ve Türeci, aşı olma konusunda kararsız insanları gelecek haftalarda aşı olmaya ikna etmek için toplumu elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.
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