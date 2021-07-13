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Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Rusya iki sıra birden yükseldi I Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Rusya iki sıra birden yükseldi I Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 190 milyona yaklaşırken can kaybı da 4 milyonun üzerine çıktı. ABD 34 milyonu geçen vaka sayısıyla dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 190 milyona yaklaştı. Toplam can kaybı ise 4 milyonu geçti. ABD 34 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

Son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 36 bin 778 artışla 33 milyon 890 bin 905'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 288 artarak 607 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 840 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 20 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California, 63 bin 964 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 737, Teksas'ta 52 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 34,766,744

HİNDİSTAN 30,913,995

BREZİLYA 19,106,971

RUSYA 5,833,175

FRANSA 5,813,899

TÜRKİYE 5,486,959

İNGİLTERE 5,155,243

ARJANTİN 4,662,937

KOLOMBİYA 4,530,610

İTALYA 4,273,693

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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