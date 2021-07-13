Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Rusya iki sıra birden yükseldi I Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?

ABD'DE SON DURUM

Son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 36 bin 778 artışla 33 milyon 890 bin 905'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 288 artarak 607 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 840 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 20 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California, 63 bin 964 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 737, Teksas'ta 52 bin 661 olarak kayıtlara geçti.