Türkiye'yi de ilgilendiren koronavirüs listesi güncellendi! Rusya iki sıra birden yükseldi I Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 190 milyona yaklaşırken can kaybı da 4 milyonun üzerine çıktı. ABD 34 milyonu geçen vaka sayısıyla dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
Son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 36 bin 778 artışla 33 milyon 890 bin 905'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 288 artarak 607 bin 445 olarak kayıtlara geçti.
California, 3 milyon 840 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 20 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California, 63 bin 964 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 737, Teksas'ta 52 bin 661 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE
ABD 34,766,744
HİNDİSTAN 30,913,995
BREZİLYA 19,106,971
RUSYA 5,833,175
FRANSA 5,813,899
TÜRKİYE 5,486,959
İNGİLTERE 5,155,243
ARJANTİN 4,662,937
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