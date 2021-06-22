BioNTech koronavirüs aşısının ikinci dozu ne zaman yaptırılmalı? Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir?

3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.



Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.