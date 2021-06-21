BioNTech ve Sinovac koronavirüs aşısı olduktan sonra duş almak zararlı mı? Uzmanlardan flaş açıklamalar
Türkiye'de koronavirüse karşı verilen aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken bu konuda günlük aşılama rekorları da kırılmaya devam ediyor. Aşı randevularını alan vatandaşlar sağlık merkezlerine giderek aşılarını yaptırıyor. Peki koronavirüs aşısı sonrasında duş almak zararlı mı? BioNTech ve Sinovac aşısı sonrası duş riskli mi? İşte detaylar...
"DUŞ ALINABİLİR ANCAK..."
Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez.
"Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.
Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.
AŞIDAN SONRA 24 SAAT DUŞ ALMAYIN UYARISI?
İstediğiniz zaman duş alabilirsiniz, saat kısıtlaması bulunmaz. "Aşıdan sonra 24 saat duş almayın" uyarısı, artık hastalık tarihe karıştığı için uygulanmayan çiçek aşısı zamanlarından kalma. Ancak içiniz rahat etsin istiyorsanız, banyoyu bir gün erteleyebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz.
SICAK DUŞ LOKAL REAKSİYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusunda yaptığı açıklamada, "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
AŞININ YAN ETKİLERİ
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
YAN ETKİLERE KARŞI NE YAPILMALI?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
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