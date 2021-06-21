BioNTech ve Sinovac koronavirüs aşısı olduktan sonra duş almak zararlı mı? Uzmanlardan flaş açıklamalar

"DUŞ ALINABİLİR ANCAK..."

Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez.

"Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.