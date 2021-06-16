Son dakika: BioNTech aşısı kanda pıhtılaşma yapıyor mu? BioNTech koronavirüs aşısı yüzde kaç etkili yan etkisi var mı?

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA YENİ ARAŞTIRMA YAPILDI

Birleşik Krallık ve İskoçya'da ayrı ayrı yapılan araştırmalar dün yayınlanırken, bu iki aşının Delta varyantına karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu tespit edildi. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.

İki doz aşı olmanın corona virüsünün yeni mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan yetkililer, bu sayede salgının sona erebileceğini de vurguladı.