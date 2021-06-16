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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: BioNTech aşısı kanda pıhtılaşma yapıyor mu? BioNTech koronavirüs aşısı yüzde kaç etkili yan etkisi var mı?

Son dakika: BioNTech aşısı kanda pıhtılaşma yapıyor mu? BioNTech koronavirüs aşısı yüzde kaç etkili yan etkisi var mı?

'de koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla sürerken aşılamada da günlük 1 milyon doz rekoru kırıldı. Ülke genelinde 35 yaş üstüne yönelik aşılama başlatıldığı da Sağlık Bakanı tarafından olarak açıklandı. Peki Türkiye'de uygulanan yapıyor mu? sonrası kan sulandırıcı kullanılmalı mı? Koronavirüs aşısının yan etkileri neler? koruma oranı... İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: BioNTech aşısı kanda pıhtılaşma yapıyor mu? BioNTech koronavirüs aşısı yüzde kaç etkili yan etkisi var mı?

'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama çalışmaları da her geçen gün artarak hızlanıyor. Bu kapsamda aşı yaşı 35'e düşürülürken vatandaşlar yada aşılarından birini tercih edebiliyor. İşte BioNTech aşısının detayları...

BIONTECH KAN PIHTILAŞMASI YAPAR MI?

'nın COVID-19 aşısının yan etkileri hakkında yayınladığı yazıda kan pıhtılaşması riskinden söz edilmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde uygulanan hiçbir aşının pıhtı yapma riski yoktur.

BIONTECH SONRASI KAN SULANDIRICI KULLANILMALI MI?

Aşının pıhtı yapma gibi bir ihtimali olmadığı için aşıdan önce veya sonra kan sulandırıcı alınması önerilmiyor. Uzmanlar, başka bir hastalık için düzenli olarak kan sulandırıcı kullanan vatandaşların ilacını alabileceği, bunun bir zararı olmadığını belirtiyor. Ancak aşının yan etkisinden kaçınmak için kan sulandırıcı alınmasına gerek görülmüyor.

BIONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI, NELERDİR?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA YENİ ARAŞTIRMA YAPILDI

Birleşik Krallık ve İskoçya'da ayrı ayrı yapılan araştırmalar dün yayınlanırken, bu iki aşının Delta varyantına karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu tespit edildi. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.

İki doz aşı olmanın corona virüsünün yeni mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan yetkililer, bu sayede salgının sona erebileceğini de vurguladı.

YÜZDE 96 KORUYOR

Birleşik Krallık'ta 14.000'den fazla Delta vakasını inceleyen uzmanlar iki doz Pfizer/ olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığını tespit etti. Öte yandan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı kayıtlara geçti.

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Araştırmayı yürüten İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde görevli direktör Aziz Sheikh, "Aşının Delta varyantına karşı etkisi çok ama çok yüksek" açıklamasını yaptı.

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