BioNTech firmasından koronavirüs aşısı sonrası yeni hedef için son dakika açıklaması! Hedeflenen tarih 2023!

Almanya'da yaşayan ve burada mRNA yöntemi ile dünyanın ilk Covid-19 aşısını geliştirerek pandemi ile savaşta tarihe geçen BioNTech firması ve o firmanın sahipleri olan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Alman basınına yaptıkları açıklamada, yeni hedeflerinin 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek olduğunu duyurdular.