Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12-18 Haziran illere göre vaka haritası paylaştı! Nerelerde vakalar arttı? İstanbul Ankara İzmir'de son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayılarını gösterek haritayı paylaştı. Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı. Peki hangi illerde vakalar arttı? Nerelerde vaka sayıları azaldı? İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayılarını gösterek haritayı paylaştı.
Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK ARTAN İLLER
Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN ÇOK AZALAN İLLER
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek.
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Adana 9,25
Adıyaman 11,07
Afyon 53,6
Ağrı 103,47
Aksaray 36,64
Amasya 28,61
Ankara 93,11
Antalya 27,08
Ardahan 65,52
Artvin 57,82
Aydın 16,71
Balıkesir 27,49
Bartın 29,65
Batman 39,5
Bayburt 53,72
Bilecik 52,12
Bingöl 35,85
Bitlis 83,76
Bolu 109,91
Burdur 35,19
Bursa 43,55
Çanakkale 40,07
Çankırı 45,21
Çorum 69,61
Denizli 50,53
Diyarbakır 57,47
Düzce 58,63
Edirne 12,51
Elazığ 50
Erzincan 69,53
Erzurum 84,67
Eskişehir 107,89
Gaziantep 33,74
Giresun 39
Gümüşhane 57,87
Hakkari 68,8
Hatay 6,33
Iğdır 16,39
Isparta 65,18
İstanbul 51,27
İzmir 25,99
Kahramanmaraş 17,29
Karabük 36,94
Karaman 37,66
Kars 82,48
Kastamonu 79,18
Kayseri 68,52
Kırıkkale 63,51
Kırklareli 34,56
Kırşehir 81,47
Kilis 26,61
Kocaeli 54,42
Konya 45,82
Kütahya 116,18
Malatya 50,36
Manisa 31,57
Mardin 43,99
Mersin 20,23
Muğla 26,38
Muş 63,73
Nevşehir 39,68
Niğde 48,89
Ordu 55,69
Osmaniye 6,2
Rize 96,99
Sakarya 59,18
Samsun 30,97
Siirt 43,8
Sinop14,78
Sivas 84,61
Şanlıurfa 25,39
Şırnak 23,8
Tekirdağ 40,61
Tokat 79,12
Trabzon 60,35
Tunceli 22,77
Uşak 36,81
Van 51,94
Yalova 46,01
Yozgat 68
Zonguldak 69,35
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