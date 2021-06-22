Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12-18 Haziran illere göre vaka haritası paylaştı! Nerelerde vakalar arttı? İstanbul Ankara İzmir'de son durum

Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.