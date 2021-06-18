Son dakika: Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısı sonrası kol ağrısı neden olur? Nasıl geçer?
Türkiye genelinde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama konusunda da rekorlar kırılıyor. Bu noktada ülkede son dönemde çok sayıda BioNTech aşısı uygulanıyor. Aşı sonrası çok sayıda kişide yan etki olarak kolda ağrı ve şişlik görüldüğü biliniyor. Birçok uzman BioNTech aşısının yan etkileri arasında bulunan kol ağrısının kısa sürede geçtiğini ve mutlaka aşı olunması gerektiğini tavsiye etti. Peki aşı sonrası kol ağrısı neden olur? Aşı sonrası kol ağrısı nasıl geçer?
Koronavirüs aşısı sonrası en yaygın yan etki aşı yapılan kolda ağrı ve şişlik oluşmasıdır. Aşı sonrası oluşan kol ağrısının kısa sürede geçtiği bilinmektedir. Uzmanlar yan etkilerinin kısa sürede geçtiğini bildiriyor. Peki ama koronavirüs aşısı olduktan sonra oluşan kol ağrısı ne zaman geçer?
AŞININ YAN ETKİSİ VAR MI?
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
YAN ETKİ SONRASI NE YAPILMALI?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
AŞI SONRASI KOL AĞRISI NASIL GEÇER?
Birçok aşıda olduğu gibi koronavirüs aşısında da kol ağrısı yaşanmaktadır. Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.
Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.
KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NASIL GEÇER?
Sık görülen bir diğer yan etki ise yorgunluktur. Bunun için ise mümkünse bol bol dinlenmek ve bol sıvı tüketmek iyi gelecektir.
Hafif ateş ve titreme karşısında yeterince sıvı tüketimi ve istirahat faydalı olurken, yine belirlenen sürenin ardından parasetamol içeren ağrı kesici almanız önerilmektedir.
Aşının ardından bir hafta içinde baş ağrısı gelişmesi durumunda sadece parasetamol içeren bir ağrı kesici alınması yeterli olacaktır.
Kas ve eklem ağrısı için de istirahat, yeterli sıvı alımı ve parasetamol içeren ağrı kesici tavsiye ediliyor.
Aşıdan sonra bir hafta içinde ishal ve kusma gelişecek olursa elektrolit dengesinin korunması adına ağızdan sıvı ve gıda almanız faydalı olacaktır.
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