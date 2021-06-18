Son dakika: Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısı sonrası kol ağrısı neden olur? Nasıl geçer?

AŞI SONRASI KOL AĞRISI NASIL GEÇER?



Birçok aşıda olduğu gibi koronavirüs aşısında da kol ağrısı yaşanmaktadır. Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.

Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.