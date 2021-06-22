Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
21 HAZİRAN
20 HAZİRAN
19 HAZİRAN
18 HAZİRAN
17 HAZİRAN
16 HAZİRAN
15 HAZİRAN
14 HAZİRAN
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