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Daha bulaşıcı daha güçlü! Koronavirüsün 3 yeni türü daha tespit edildi

Son dakika haberi... salgını nedeni ile zor günler geçiren ’da, Covid-19’un 3 yeni türü daha tespit edildi. Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya’da görülen “P1” tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Daha bulaşıcı daha güçlü! Koronavirüsün 3 yeni türü daha tespit edildi

salgının nedeni ile zor günler geçiren 'da, Covid-19'un yeni türleri keşfedildi. tarafından yapılan araştırmalarda, Covid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiğini belirtilidi.

Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı "güçlü bir üreme alanı" oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.



DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.



VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti.

Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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