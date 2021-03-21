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BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi! Mutasyon ve karantina açıklaması

Son dakika haberine göre; firmasının kurucusu Prof.Dr. , aşısı, mutasyon ve karantina sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, ve genelinde yaz aylarında karantinaların kalkacağını öngördüğünü ifade etti.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi! Mutasyon ve karantina açıklaması

Yeni tip 'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi 'in kurucusu Prof. Dr. , aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında genelinde Koronavirüs'ün kontrol altına alınmış olacağı konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Şahin "Avrupa ve 'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken ile birlikte Koronavirüs aşısı gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.

Prof. Şahin, yaz sonuna kadar 'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK AŞILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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