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Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

koronavirüs ile mücadele kapsamında illeri risk grubuna göre renklere ayırdı. Ancak son zamanlarda artan vaka sayıları 'çok yüksek riskli' illerin sayısını oldukça arttırdı. Prof. Dr. , risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması üzerine, "'da olduğu gibi de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. " dedi. Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, Türkiye'ye özgü adı konmamış bir mutasyon olabileceğini belirtti.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Sağlık Bakanlığı'nın 'risk' haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldi.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

"Tehlike büyük. Halihazırda Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım."

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

'TÜRKİYE'DE HENÜZ ADI KONMAMIŞ BİR TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR'

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" diye konuştu.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

'ÇANAKKALE'DE MUTANT VİRÜS SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR'

Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi:

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

"Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz.

Vaka sayıları artıyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'de adı konmamış bir mutasyon olabilir!

Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."

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