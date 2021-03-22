'TÜRKİYE'DE HENÜZ ADI KONMAMIŞ BİR TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR'

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var.