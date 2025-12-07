Çocuklar çetelere nasıl kanıyor? Boyunlar çetesi iddianamesinde önemli detay

Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:15

Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği, dükkân kurşunlama, silahlı yaralama, kundaklama gibi eylemlerde 18 yaşın altındaki çocukların seçilmesinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı Boyunlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 40'ı 18 yaşından küçük 79 şüpheliyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede, bu durum ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

15-20 YAŞ ARASI...



İddianameye göre silahlı suç örgütü, örgüt üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçiyor. Özellikle 15-18 yaş aralığında olan, ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılması daha kolay.

Barış Boyun İtalya'da yakalanmıştı (DHA)

SUÇLULAR DAHA YATKIN



Kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçükler, para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol olarak seçti. Daha öncesinden kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların, örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesi daha rahat oluyor.

Ayrıca örgüte katılım konusunda ikna edilen yaşı küçük çocuklar, kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirip ikna edebiliyor.

LÜKS HAYAT HAYALİ



Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor.

Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocuklar, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor.