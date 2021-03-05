‘Brezilya kalçası’na dair merak edilenleri Op. Dr. Mete Aksu anlattı

* Popo büyütme işlemi hangi durumlarda yapılır?

- Popo büyütme, vücut şekillendirme işlemlerinden biridir. Özellikle kadın poposuna yuvarlak ve pürüzsüz bir şekil vermek için tercih edilir. Kalçaların vücutla orantılı büyüklükte, belirgin ve yuvarlak olması, estetik açıdan istenen bir görünümdür. Şekilsiz ve büyük kalçalar hem bacak boyunu kısa gösterir, hem de vücudun üst ve alt kısımları arasındaki orantılı görünümü bozar.

* Peki bu operasyon için uygun adaylar kimlerdir?

- Yakın zamanda kilo veren ancak kilosuyla birlikte kalçasının doğal şeklini de kaybedenler, doğal popo şekli çok düz olanlar, vücut hatlarını daha belirgin hale getirmek isteyenler, yaşla ortaya çıkan sarkma gibi sorunlarla savaşanlar ve son zamanlarda popüler olan "Brezilya poposu" görünümüne sahip olmak isteyenler bu estetiği yaptırabilir.

FARKLI KALÇA FORMLARI VAR

* Kadınların kalça tipleri hakkında da bilgi verir misiniz?

- Kadınlarda genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak farklı kalça formları vardır.

Kare: Kalça kemiğinizle uyluğunuzun dış kısmı arasındaki çizgi yere dik olarak uzanıyorsa, kalçanız kare şeklindedir.

A şekli: 'Armut biçimli' kadınlar, kalça kemiklerinin altında genişleyen "A" şeklinde popolara sahip olma eğilimindedir.

V şekli: Pelvisiniz ve kalçanız arasındaki çizgi içe doğru açı yapıyorsa, poponuz arkadan 'V' şeklini alır. Bu popo şeklinin geniş omuzlu ve kalçaları çok dar olan kadınlarda yaygın olduğunu söylenebilir. Bu tip kalçalar çabuk sarkmaya eğilimlidir.

Yuvarlak: Popo arkaya doğru çıkıntılıdır. Yanlara doğru taşmaz. Dar biçimlidir ve üst-alt mesafesi kısadır.

Ters kalp: Kalçanın alt kısmında daha fazla hacim vardır.

ÖMÜR BOYU KALICILIK ORANI YÜZDE 75

* Popo büyütme/kaldırma işlemi nasıl yapılıyor? Ne kadar süre dayanıyor?

- Popo büyütme, bölgeye yağ enjeksiyonu yapılarak veya implant yerleştirilerek uygulanan bir işlemdir. Yağ enjeksiyonu; özellikle vaser liposelection yardımıyla bel, karın ve bacaklardan toplanan yağ dokusunun özel kanüller ile popo üst bölgesine enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Vaser liposelection, üçüncü kuşak bir ultrasonic liposuction yöntemidir. Doğrudan yağ hücreleri seçilerek uygulanan bir tekniktir. Operasyon sırasında, çevre bağ dokular ve damarsal yapılar klasik yöntemlere göre daha az hasar görmektedir. Operasyondan sonra şişlik, morluk gibi yan sonuçların görülmesini minimum düzeye indirmektedir. Yağ hücreleri havayla temas etmeden enjekte edildiği için hayat boyu kalıcılığı yüzde 75 oranındadır.

* Peki ya popo implantı?

- Popo implantı, istenen ölçülerdeki özel yapım silikon implantların popo kası içine yerleştirilerek yapılmasıdır. İmplant hayat boyu kalıcıdır ve volüm kaybına uğramaz. İki popo arası birleşim çizgisi içinden 3 santimlik bir kesi yapıldığı için görünür herhangi bir iz kalmaz. Popo implantı, popoyu hem büyütme hem de dikleştirme amacıyla uygulanabilir. Çoğu zaman popo büyütme için uygulanan bu iki işlem sonucu popo eski dik görünümünü de kazanır.

BEL İNCELİRKEN POPO DOLGUNLAŞIYOR

* Popo büyütmede kullanılan yağlar nereden alınıyor?

- Popo büyütmede en çok yağ alımı bel ve karın bölgesinden yapılmaktadır. Böylece bel incelirken popo dolgunlaşmaktadır. Kadınların büyük kısmında yağ, hem doğum hem de fazla kilolar nedeniyle en çok bel ve karın bölgesinde toplanmaktadır. Üstelik ne kadar spor ve diyet yapılsa da eritilmesi en zor alandır.

* İşlem ne kadar sürüyor?

- Tercih edilecek yönteme göre, popo büyütme işlemi genelde 3-4 saat aralığında sürmektedir ve genel anestezi altına gerçekleştirilmektedir. Deneyimli bir popo büyütme cerrahı, vücut şeklinize en uygun boyut, şekil ve cerrahi prosedüre karar vermenize yardımcı olacaktır.

* Operasyon sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

- İyileşme sürecinde oturma pozisyonuna dikkat etmeli, doktorunuzun önerdiği özel yastıkları kullanmalısınız. Kilo kontrolü sağlamalısınız. Sağlıklı bir beslenme programı edinmeli ve kilo alıp vermekten uzak durmalısınız. Çoğu hasta 4-5 hafta içinde egzersiz gibi aktivitelere başlayabilir. Ancak nihai sonuçların tam olarak görülmesi için 8-12 hafta gerekebilir.





