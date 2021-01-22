EUROLAB korona sürecinde eldiven testlerinin önemi hakkında bilgi verdi

EUROLAB "Tek kullanımlık koruyucu eldivenler, kullan kişilerin cildini korumak ve olası tehlikelere karşı yeterli koruma sağlamak adına kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardır. Eldiven testleri boyutu, gerilme mukavemetini ve uzamayı, delinmeyi, artık tozu, sızıntıyı, simüle edilmiş kullanımı, ısıyla bozulmasını ve viral engelleri değerlendirmek için kullanılır. Bu testler kauçuk, nitril ve vinil malzemeler için uygundur" dedi.



Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı EUROLAB tarafından sağlanan test hizmeti:



EN 420 - Koruyucu eldivenler - Genel gereksinimler

EN ISO 374-1 Tehlikeli kimyasallara karşı koruyucu eldivenler

EN ISO 374-5 - Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler

EN 374-2 Penetrasyona karşı direncin belirlenmesi

EN 16523-1 Sürekli temas koşulları altında sıvı kimyasalların geçirgenliği

EN 374-4 Kimyasallar tarafından bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

ISO 16604 Prosedür B: Virüslere karşı koruma



DOĞRU ELDİVEN SEÇİMİ

EUROLAB tarafından yapılan açıklamaya göre "Kişiye uygun eldiven seçimi yapılırken, malzemenin incelenmesinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken başka faktörler de vardır. Örneğin ince el becerisi gerektiren bir işte kullanılacak eldivenle, kimyasal direnç gerektiren bir eldivenin özellikleri birbirinden farklıdır. Kullanım alanlarına göre doğru eldiven seçimi önemlidir. Kullanılan malzeme boyutu kullanıcıya göre uyum sağlamalıdır. Eldiven malzemesinin doğru seçilmesinin yanı sıra eldiven kalınlığı, uzunluğu ve eldiven ölçüsü de kullanım alanına uygun şekilde seçilmelidir.

EUROLAB konusunda uzman ekibi ve en son teknoloji laboratuvarları ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok markaya test hizmeti sağlamaktadır.