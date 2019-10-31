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Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
HER SABAH POĞAÇA YİYENLER DİKKAT!

, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü yemeyi tercih edenlere uyarılarda bulundu. 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz vücuttaki etkisi korkutucu bir hal alıyor.

, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü ile geçiştirenlere uyarılarda bulundu.

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