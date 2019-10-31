Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü poğaça yemeyi tercih edenlere uyarılarda bulundu. 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz vücuttaki etkisi korkutucu bir hal alıyor.
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü poğaça ile geçiştirenlere uyarılarda bulundu.
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