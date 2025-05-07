T.C.

İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2023/386

KARAR NO: 2025/61

MÜŞTEKİ: MOUSTAFA ISMAIL, Youssef ve Fatıma oğlu, 1971 doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mahallesi Park Caddesi No:4/1 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK: KHALED ALHAMD ALCABER, Mustafa ve Meryem oğlu, 09/11/2002 HALEP doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. Park Cad. No:4/1 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99472988152

SUÇ: İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 23/04/2023

SUÇ YERİ: İSTANBUL/KAĞITHANE

KARAR TARİHİ: 06/02/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müşteki MOUSTAFA ISMAIL'ın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05.05.2025

Basın No: ILN02218071

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