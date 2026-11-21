Bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin kurulan yeni ittifakların caydırıcılığı artırdığını aktaran Dr. Anar Ali, "Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma 'Mekke İttifakı' için somut bir test alanıdır. Burada Suudi Arabistan'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar sahada karşılık bulursa; Endonezya, Libya, Suriye ve Somali gibi ülkeler için bu ittifak bir cazibe merkezine dönüşecektir. Bu ülkeler hem devasa nüfuslara hem de Katar ve Körfez ülkeleri gibi ciddi finansal güce sahipler. Bu ittifak bir yandan prestij ve caydırıcılık sağlarken diğer yandan teknoloji transferi ve devasa bir pazar kapısı açıyor. 280 milyondan fazla nüfusa sahip Endonezya havacılık alanında çok ileride ve 2030 yılı hedefiyle 48 adet KAAN savaş uçağı satışı planlanan ilk ülkedir. Pakistan ise bugün JF-17 savaş uçağını üreten bir ülke ve bu ittifakla birlikte çok boyutlu askeri iş birlikleri doğuyor" dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE SERİ ÜRETİM ŞART"

Türkiye'nin bulunduğu zorlu coğrafyada güçlü bir orduya sahip olmasının hayati bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Dr. Anar Ali, "Biz İskandinav ülkeleriyle komşu değiliz; Norveç ve Danimarka'nın gündemleri çok farklı. Etrafımıza bakalım: Bir yanda İran-ABD gerilimi, 14 yıldır süren Suriye iç savaşı, Irak'taki durum, diğer yanda İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptıkları... Savunma kapasitemizi ve caydırıcılığımızı artırmak, ordumuzu güçlendirmek mecburiyetindeyiz. 'Bu alanlara bu kadar yatırım yapılmamalı' diyerek savunma sanayiini eleştirenlere kesinlikle kulak asılmamalıdır. John Mearsheimer'ın dediği gibi; Barbie'lerin, Godzilla'ların cirit attığı bir ortamda Barbie bebek gibi takılamazsınız! Bizim en büyük gücümüz güçlü ve yıpranmamış ordumuzdur. Körfez ülkelerine yönelik önyargıları da bir kenara bırakmalıyız; vaktiyle Tank Palet Fabrikası üzerinden Katar ortaklığına yönelik gece gündüz haksız eleştiriler yapıldı. Oysa bizim mühendisimiz, savunma sanayii üretimimiz ve teknolojimiz var; bu ülkelerin ise devasa finans gücü var. Bu gücü birleştirip KAAN başta olmak üzere füzelerden savaş uçaklarına kadar her alanda seri üretime dönüştürmeliyiz ki Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleri KAAN ve ürettiğimiz tüm kritik bileşenlerle çok yakından ilgileniyor" ifadeleriyle Türkiye'nin savunma vizyonunun vazgeçilmezliğini vurguladı.