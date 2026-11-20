Yeni Hal Yasası taslağıyla sebze ve meyve ticaretinde aracı sayısının azaltılması, üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırması ve piyasada daha şeffaf bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Taslakta öne çıkan 9 düzenleme ise şöyle:

TARLADAN SATIŞA DİJİTAL TAKİP

Ürünlerin sevkiyat, stok ve satış süreçlerinin dijital ortamda takip edilmesi planlanıyor. Böylece tarladan satış noktasına kadar uzanan süreçte kayıt ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KOOPERATİFLERE HAL KURMA DESTEĞİ

Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi ve mali destek sağlanması öngörülüyor. Düzenlemeyle kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sektördeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

HAL DIŞINDAKİ TÜCCARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Hal dışında faaliyet gösteren tüccarların Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması zorunlu hale getirilecek. Böylece sebze ve meyve ticaretinde faaliyet gösteren işletmelerin kayıt ve denetim kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.

STOKÇULUK VE ÜRÜN İMHASINA DAHA AĞIR YAPTIRIM

Stokçuluk yapanlara ve ürünleri dökerek imha edenlere yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle ürün arzının korunması ve piyasadaki olumsuz uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BERAT ALBAYRAK YILLAR ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ

Gıda enflasyonunu kalıcı olarak düşürecek bu tarihi adımı, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında kararlılıkla gündeme taşımıştı.

O dönem konunun hayati önemini vurgulayan Berat Albayrak, "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HAL YASASI NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK? BÜTÇE TAKVİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sebze ve meyve fiyatlarında aracı zincirini kısaltmayı hedefleyen yeni Hal Yasası taslağı Meclis'e gönderilirken, A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, taslak süreci ve yasama takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Genel Kurulunun yoğun bütçe gündemine dikkat çeken Özboyacı, düzenlemenin 2026 yılı içinde yasalaşmasının zor olduğunu belirterek 2027 yılında görüşülmesinin daha olası olduğunu ifade etti.

Özboyacı, bütçe görüşmelerinin 7 Aralık'ta başlayacağını ve 21 Aralık'a kadar Meclisin gündemini oluşturacağını belirterek kanun teklifinin hazırlanması ve komisyon sürecinin de zaman alacağına işaret etti. Özboyacı, "2026 yılına yetişeceğini açıkçası düşünmüyorum. Düzenlemenin 2027'de görüşülmesi daha olası görünüyor" dedi.