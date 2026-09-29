EJDERHA AD 210 ile çoklu kablolu FPV dronların yanı sıra kablolu ve kablosuz kontrollü dronlar, sabit kanatlı dron ve içten yanmalı motorlu dronlar etkisiz hale getirildi.

İkinci senaryoda ise EJDERHA AD 210'un yetenekleri sergilendi. Sistem; farklı hedeflere karşı tespit, takip, hassas yönlendirme ve etkisizleştirme kabiliyetlerini saha şartlarında ortaya koydu.

KANGAL FPV 100 kullanılarak gözlemci dron, kablosuz FPV dron ve farklı dron tipleri etkisiz hale getirildi. Sistem kapsamında VTX görüntü ve protokol çözümlemeleri de gerçekleştirildi.

Demo faaliyetinin ilk senaryosunda KANGAL FPV 100 görev yaptı. Sistemle mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV dron tehditlerine yönelik tespit, teşhis ve karıştırma/köreltme kabiliyetleri değerlendirildi.

Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyette, KANGAL FPV 100 Dron Mini/Mikro İHA FPV Karıştırma/Köreltme Sistemi ile EJDERHA AD 210 Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi iki farklı senaryoda kullanıldı.

ASELSAN EJDERHA AD 210 (Foto: DHA)

EJDERHA AD 210 ELEKTRONİK SİSTEMLERİ HEDEFLİYOR

Yüksek güçlü elektromanyetik teknolojiye sahip EJDERHA AD 210, İHA'ların elektronik sistemlerine yönelik etki oluşturmak üzere geliştirildi.

Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi yapan sistem, hassas yönlendirme kabiliyetiyle elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor.

Sistem ayrıca merkezi komuta-kontrol arayüzü, hassas yönlendirme birimi ve dar hüzme ile sabit bakış veya tarama yöntemiyle geniş bakış operasyonu kabiliyetlerine sahip.

Taktik sahada hızlı ve kolay kuruluma imkan veren EJDERHA AD 210'da cihaz içi test ve olay kaydı özellikleri de bulunuyor.

KANGAL FPV 100, FPV DRONLARA KARŞI GÖREV YAPIYOR

KANGAL FPV 100 ise özellikle mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı geliştirildi.

Sistem; uzak komuta-kontrol, veri bağlantısı ve telemetri aktarım frekanslarına karşı karıştırma yapabiliyor. GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou GNSS frekans bantlarına karşı da karıştırma kabiliyeti bulunuyor.

KANGAL FPV 100, FPV dronların uzak komuta-kontrol, analog ve dijital görüntü aktarım frekanslarına karşı da görev yapabiliyor.

MİRKET 200 RF tespit birimi desteğiyle ara bakış senaryolarında reaktif karıştırma gerçekleştirebilen sistemde yapay zeka destekli tespit ve teşhis kabiliyetleri de yer alıyor.

Yazılım tabanlı programlanabilir karıştırma mimarisi sayesinde yeni tehditlere uyarlanabilen KANGAL FPV 100, eş yönlü antenleriyle 360 derece küresel kapsama alanı sunuyor.

KATMANLI KORUMA YAKLAŞIMI

ASELSAN, farklı İHA tehditlerine karşı tek bir sistemin her durumda eksiksiz koruma sağlayamayacağı yaklaşımıyla KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210'u tamamlayıcı sistemler olarak konumlandırıyor.

İki sistemin birlikte kullanılmasıyla farklı tehdit türlerine karşı tespit, takip, karıştırma/köreltme ve etkisizleştirme kabiliyetlerinin bir arada kullanıldığı katmanlı bir koruma yaklaşımı oluşturuluyor.

Gölbek Atış ve Test Merkezi'ndeki demo faaliyetiyle söz konusu sistemlerin saha koşullarındaki kabiliyetleri farklı hedefler üzerinden test edilmiş oldu.