İNGİLİZ SAVUNMA BASINI: TÜRKİYE İLK ÜLKE OLARAK ÖNE ÇIKTI İngiltere merkezli havacılık ve savunma yayını Aerospace Global News, KIZILELMA'nın envantere girişini uluslararası askeri havacılık açısından değerlendirdi. Yayın, 19 Kasım'da ilk üç Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini ve Türkiye'nin insansız savaş uçağını hizmete alan ilk ülke olduğunu yazdı. Haberde Baykar'ın açıklamasına göre KIZILELMA'nın ilk uçuşundan bu yana 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. Uçağın 2022 yılındaki ilk uçuşundan sonra farklı kabiliyetlerinin test edildiği aktarıldı. Aerospace Global News, KIZILELMA'nın yalnızca insansız bir hava aracı olarak değil, gelecekte insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek bir sistem olarak geliştirildiğine dikkat çekti.

Haberde özellikle Mayıs 2026'da gerçekleştirilen test öne çıktı. Bu testte KIZILELMA'nın otonom kalkış yaptığı, İtalyan yapımı Leonardo M-346 uçağıyla birlikte uçtuğu ve M-346'daki pilotların yönlendirmesiyle konum değiştirme, ayrılma ve yeniden formasyona katılma manevralarını gerçekleştirdiği aktarıldı. Yayın, KIZILELMA'yı uluslararası projelerle de karşılaştırdı: ABD: FQ-42 Vengeance ve FQ-44 Fury insansız savaş uçağı projeleri. Avustralya: MQ-28 Ghost Bat insansız savaş uçağı. İngiltere: StormShroud ve StormFighter projeleri. Haberde Avustralya'nın MQ-28 Ghost Bat platformunun daha önce uçuş gerçekleştirdiği ve Aralık 2025'teki denemelerde insanlı uçaklarla birlikte görev yaparak havadaki bir hedefi imha ettiği bilgisi de yer aldı.

AL-MONITOR: KIZILELMA TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINI ARTIRABİLİR ABD merkezli, Orta Doğu odaklı yayın yapan Al-Monitor, KIZILELMA'nın envantere girişini daha geniş bir jeopolitik ve askeri çerçevede ele aldı. Yayın, Türkiye'nin ilk yerli üretim insansız savaş uçağının askeri envantere girmesinin, ülkenin savunma sanayisindeki hedefleri açısından önemli bir aşama olduğunu yazdı. Haberde KIZILELMA'nın geliştirme sürecinin 2021 yılında başladığı, ilk uçuşunu Aralık 2022'de gerçekleştirdiği ve hem hava hem de kara hedeflerine yönelik görevler için tasarlandığı aktarıldı.

Al-Monitor'un dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri Türkiye'nin askeri caydırıcılığı oldu. Haberde KIZILELMA'nın Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirme ve yabancı tedarikçilere bağımlılığını azaltma hedeflerine katkı sağlayabileceği değerlendirildi. Yayın, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayisi gerilimine de yer verdi. 2020 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hatırlatıldı. Türkiye'nin satın aldığı altı F-35 uçağını teslim alamadığı ve bu alım için yaklaşık 1,7 milyar dolar ödediği bilgisi aktarıldı.