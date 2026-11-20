Türkiye'nin KIZILELMA başarısı dünya basınında geniş yankı buldu! Yunan ve İngiliz medyası hangi ayrıntıları öne çıkardı?
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Yunan basını gelişmeyi Ege üzerinden değerlendirirken, İngiliz savunma yayınları Türkiye'nin insansız savaş uçağını hizmete alan ilk ülke olduğu vurgusunu öne çıkardı. Al-Monitor ise KIZILELMA'nın Türkiye'nin caydırıcılığına, savunma sanayisine ve dışa bağımlılığını azaltma hedeflerine etkisini mercek altına aldı.
Türkiye'nin savunma sanayisinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test süreçlerini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. İlk üç uçağın teslim edilmesi, uluslararası basında da dikkat çekti.
Yunanistan'dan İngiltere'ye, Katar'dan ABD merkezli yayınlara kadar çok sayıda medya kuruluşu gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Haberlerde KIZILELMA'nın teknik kabiliyetleri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve insansız hava araçlarının gelecekteki rolü öne çıktı.
Yunan basını Ege vurgusunu ön plana çıkarırken, İngiliz savunma yayınları KIZILELMA'yı ABD, Avustralya ve İngiltere'nin geliştirdiği benzer projelerle karşılaştırdı. Al-Monitor ise konuyu Türkiye'nin uluslararası savunma politikası ve askeri caydırıcılığı çerçevesinde ele aldı.
İşte o manşetler...
YUNAN BASINI KIZILELMA'YI EGE ÜZERİNDEN GÜNDEME TAŞIDI
Yunanistan'ın önde gelen yayınlarından Proto Thema, KIZILELMA'nın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesini haberleştirdi. Haberde ilk üç uçağın teslim edildiği belirtilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verildi.
Erdoğan'ın "Bugün, büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün" sözlerini aktaran yayın, Başkan Erdoğan'ın KIZILELMA'ya ilişkin "Şanlı ordumuz zaferden zafere koşacak" ifadesini de başlığına taşıdı.
Haberde uçağın kısa pistlerden kalkış yapabilmesi, TCG Anadolu gibi platformlarda kullanılabilmesi, düşük radar görünürlüğü, AESA radarı ve taşıma kapasitesi gibi teknik özellikleri sıralandı.
Proto Thema'nın haberinde özellikle KIZILELMA'nın deniz platformlarından operasyon yapabilme potansiyeli ve Türkiye'nin askeri kabiliyetlerine katkısı öne çıktı.
"TARİHTEKİ İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI EGE'DE BOY GÖSTERECEK."
Yunanistan merkezli Banking News, KIZILELMA haberinde diğer yayınlardan ayrılan bir başlık tercih etti. Yayın, gelişmeyi doğrudan Ege üzerinden çerçeveledi.
Haberde Türkiye'nin KIZILELMA'yı envanterine alan ilk ülke olduğu yönündeki Baykar açıklamasına yer verildi. İlk üç uçağın kabul testlerini tamamlayarak 19 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.
Banking News ayrıca KIZILELMA'nın TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyuna tanıtıldığı döneme ve MIUS programına ilişkin bilgilere yer verdi. Uçağın yaklaşık 6 ton azami kalkış ağırlığına ve yaklaşık 2 tonluk taşıma kapasitesine dikkat çekildi.
Haberdeki en dikkat çekici nokta ise Ege vurgusu oldu. Banking News, KIZILELMA'nın Ege'de boy göstereceğini öne çıkaran bir başlık kullandı.
"TARİHTEKİ İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI EGE'DE BOY GÖSTERECEK"
Yunanistan merkezli Banking News, KIZILELMA haberinde diğer yayınlardan ayrılan bir başlık tercih etti. Yayın, gelişmeyi doğrudan Ege üzerinden çerçeveledi.
Haberde Türkiye'nin KIZILELMA'yı envanterine alan ilk ülke olduğu yönündeki Baykar açıklamasına yer verildi. İlk üç uçağın kabul testlerini tamamlayarak 19 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.
Banking News ayrıca KIZILELMA'nın TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyuna tanıtıldığı döneme ve MIUS programına ilişkin bilgilere yer verdi. Uçağın yaklaşık 6 ton azami kalkış ağırlığına ve yaklaşık 2 tonluk taşıma kapasitesine dikkat çekildi.
Haberdeki en dikkat çekici nokta ise Ege vurgusu oldu. Banking News, KIZILELMA'nın Ege'de boy göstereceğini öne çıkaran bir başlık kullandı.