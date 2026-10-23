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Yunanistan'da çifte sarsıntı! Atina’daki krizin perde arkası A Haber’de: Kışlalar kiralık, dış politika iflasta

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Yunanistan'da çifte sarsıntı! Atina’daki krizin perde arkası A Haber’de: Kışlalar kiralık, dış politika iflasta

Yunanistan'da ekonomik darboğaz giderek derinleşirken öğrencilerden eğitimcilere, askerlerden çiftçilere kadar toplumun farklı kesimleri sokaklara döküldü. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik yangını geçici önlemlerle söndürmeye çalıştığını belirten A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, ülkede geçim sıkıntısının ulaştığı boyutları çarpıcı örneklerle anlattı. Atina yönetimini asıl sarsan gelişme ise Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosu tarafından onaylanması oldu. Yunan muhalefeti, Türkiye'nin diplomatik hamlesi karşısında hükümeti sert sözlerle eleştirirken gözler, Atina'nın Mısır ve İsrail ile kurmaya çalıştığı yeni diplomatik temaslara çevrildi.

A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'da derinleşen ekonomik krizi, sokaklara taşan halk tepkisini ve Türkiye'nin Libya hamlesinin ardından Atina yönetiminde patlak veren siyasi krizi tüm ayrıntılarıyla aktardı.

MİÇOTAKİS'TEN PANSUMAN ÖNLEMLER

Yunanistan'daki ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik sorunların büyümesini engellemek amacıyla geçici çözümlere başvurduğunu belirtti.

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Tahsin, Miçotakis'in uygulamalarını eleştirerek, "İstersen birinin 8 katlı binası olsun, 15 tane dairesi olsun; Miçotakis, yılbaşına ve Noel tatiline giderken herkese 400 euro para dağıtıyor. Bu ekonomik yangını pansuman yaparak çözemez, bana göre başarılı olamayacak." dedi.

Yunanistan'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerden eğitimcilere, askerlerden çiftçilere kadar toplumun farklı kesimleri sokaklara döküldü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Yunanistan'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerden eğitimcilere, askerlerden çiftçilere kadar toplumun farklı kesimleri sokaklara döküldü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

KIŞLALAR KİRAYA VERİLİYOR

Savunma harcamalarını karşılamak için ordunun kaynak arayışına girdiğine dikkat çeken Tahsin, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın projelerine değindi.

Yunan ordusunun bazı bölgelerdeki küçük birliklerinin kapatılarak binaların sivillere kiralanmasının planlandığını belirten Tahsin, "Yunan ordusunun Atina, Selanik, Yanya veya Kozani merkezde 30 kişilik küçük birlikleri var. Dendias, bunları kapatıp sivillere kiralayarak gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bunu daha önce Kavala'nın Amygdaleonas bölgesindeki havalimanında da yaptı ve orayı sivil pilot eğitimine devretti. Bu kadar silah alımının ödenmesi için kaynak aranıyor. Diğer taraftan personel ise 'Nöbet paralarımız ödenmedi, karavanamız boş, Meriç bölgesinde görev yaparken taşınma masraflarımızı nasıl karşılayacağız?' diye bağırıyor." ifadelerini kullandı.

SOKAKLAR AYAKTA: ÖĞRENCİLER VE EĞİTİMCİLER İSYANDA

Ekonomik krizin toplumsal tepkilere yol açtığını belirten İlhan Tahsin, öğrencilerin ve eğitimcilerin de yaşanan sorunlar nedeniyle meydanlara çıktığını söyledi.

Tahsin, "Öğrenciler, 'Atina Hukuk veya Atina Tıp okumak için 800 euro kira ödeyeceğim ama asgari ücret zaten 840 euro, ailem bunu nasıl karşılar?' diyerek yollara döküldü. Eğitimciler de yüzde 21 maaş artışı ile 13. ve 14. maaşlarını talep ediyor çünkü eğitime ayrılan kaynak çok az." dedi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik krize yönelik geçici önlemleri eleştirilirken, Yunan ordusu savunma harcamalarına kaynak yaratmak amacıyla bazı askerî birliklerin binalarını kiraya vermeye hazırlanıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik krize yönelik geçici önlemleri eleştirilirken, Yunan ordusu savunma harcamalarına kaynak yaratmak amacıyla bazı askerî birliklerin binalarını kiraya vermeye hazırlanıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Halkın aldığı maaşla ayın yalnızca yarısını geçirebildiğini dile getiren Tahsin, ülkedeki ekonomik tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Hodri meydan; ister Yunan ister Türk televizyonlarında tartışalım. Yunanistan'da ayın 24'ünde maaşlar yatıyor, ayın 10'una kadar para tükeniyor. Ayın 10'undan 24'üne kadar herkes kabuğuna çekiliyor, çarşı pazarda insan kalmıyor. Bir polisin maaşı 1.200 euro ama kirası 600-700 euro. Öğrenciler, 'Atina'dan Fransa'ya kadar parasız, çağdaş ve özgür bir devlet eğitimi istiyoruz.' diyerek Atina ve Selanik meydanlarına çadır kurdu. Orestiada'da, Edirne'nin hemen karşısında çiftçiler ve hayvancılar günlerdir belediye binası önünde çadır kurup eylem yapıyor. Bu eylemler devam edecek ve yollar karışacak."

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yi kınaması, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Atina'ya destek açıklamaları ve Yunan muhalefetinin hükümete yönelik sert eleştirilerinin arka planına değinen Tahsin, Miçotakis ile Von der Leyen arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekti.

Tahsin, "Miçotakis, Von der Leyen'i ve eşini bu yaz Girit'teki villasında 6 gün boyunca misafir etti. Aralarında bir aile dostluğu ve farklı bir ilişki var, bu desteğe şaşırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın Libya Parlamentosunda onaylanmasının Atina'da şok etkisi yarattığını belirten İlhan Tahsin, Yunan siyasetindeki tepkileri şu sözlerle aktardı:

"İktidardaki Yeni Demokrasi Partisinden bir milletvekili, parlamentoda açıkça 'Biz maalesef hapı yuttuk.' itirafında bulundu. Eski Başbakan Antonis Samaras ise Dışişleri Bakanı Yerapetritis'in derhâl görevden alınmasını isteyerek 'Libya ile defalarca görüştük, Hafter'i ve oğlunu Atina'da ağırlayıp Akropolis'te gezdirdik ama hiçbir işe yaramadı. Türkiye sessiz sedasız Sayın Kalın'ı oraya göndererek bu işi bitirdi; biz 3-0 hükmen mağlup olduk.' tepkisini gösterdi. Yerapetritis ise Samaras'ı demagoji yapmakla suçladı."

Tahsin ayrıca, Dendias'ın geçmişte Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette uçaktan dahi inemediği diplomatik fiyaskoyu hatırlatarak Türkiye-Libya ilişkilerinin son derece sağlam bir zeminde ilerlediğini vurguladı.

Türkiye-Libya anlaşmasının ardından diplomatik arayışlarını hızlandıran Atina yönetimi Mısır ile temas kurarken, İsrail'in sessizliği Yunanistan'da merak ve tedirginlik yarattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türkiye-Libya anlaşmasının ardından diplomatik arayışlarını hızlandıran Atina yönetimi Mısır ile temas kurarken, İsrail'in sessizliği Yunanistan'da merak ve tedirginlik yarattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

MISIR İLE TELEFON TRAFİĞİ VE İSRAİL'İN DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ

Yunan diplomasisinin köşeye sıkışmasının ardından yeni harita iddialarını gündeme taşıdığını belirten Tahsin, Atina'nın Türkiye-Libya anlaşmasını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerini değerlendirdi.

Tahsin, "Yunan basınında sabahtan beri İsrail ile Yunanistan karasularının birbirine baktığı ve Türkiye'nin anlaşmasının yok hükmünde olduğu pompalanıyor. Muhalefet hemen İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmesini istiyor. Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Mısırlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı ancak ortada net bir sonuç yok. Atina yönetimi, kıyıların birbirini görmediğini ve Türkiye'nin UNCLOS tarafı olmadığını öne süren argümanlarla anlaşmayı geçersiz kılmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosunda onaylanması, Atina'da siyasi deprem etkisi yaratırken Yunan muhalefeti Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosunda onaylanması, Atina'da siyasi deprem etkisi yaratırken Yunan muhalefeti Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Atina yönetiminin Mısır'a çeşitli vaatlerde bulunduğunu belirten Tahsin, enerji projeleri üzerinden yürütülen diplomatik girişimlere de değinerek şunları söyledi:

"Mısır'a 'Leviathan ve Afrodit parsellerinden çıkacak gazı sizin tesislerinizde işleyelim, boru hattıyla Girit ve Mora üzerinden 27 ülkelik Avrupa pazarına taşıyalım.' teklifini sunuyorlar. Ancak Afrodit parselinin kuzeyinde Türkiye'nin de çakışan hakları var. En önemlisi ise gerek İsrail'in Atina Büyükelçisi'nin gerekse İsrail yönetiminin son 1,5 haftadır sürdürdüğü derin sessizlik. Atina'da herkes, 'Bu suskunluğun arkasından ne çıkacak?' diyerek tedirginlikle bekliyor."

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