Yunanistan'da ekonomik darboğaz giderek derinleşirken öğrencilerden eğitimcilere, askerlerden çiftçilere kadar toplumun farklı kesimleri sokaklara döküldü. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik yangını geçici önlemlerle söndürmeye çalıştığını belirten A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, ülkede geçim sıkıntısının ulaştığı boyutları çarpıcı örneklerle anlattı. Atina yönetimini asıl sarsan gelişme ise Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Parlamentosu tarafından onaylanması oldu. Yunan muhalefeti, Türkiye'nin diplomatik hamlesi karşısında hükümeti sert sözlerle eleştirirken gözler, Atina'nın Mısır ve İsrail ile kurmaya çalıştığı yeni diplomatik temaslara çevrildi.

A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'da derinleşen ekonomik krizi, sokaklara taşan halk tepkisini ve Türkiye'nin Libya hamlesinin ardından Atina yönetiminde patlak veren siyasi krizi tüm ayrıntılarıyla aktardı. MİÇOTAKİS'TEN PANSUMAN ÖNLEMLER Yunanistan'daki ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik sorunların büyümesini engellemek amacıyla geçici çözümlere başvurduğunu belirtti. Yunanistan ordusunda tuhaf tasarruf: Kışlaları kapatıyor YUNANİSTAN ORDUSUNDA TUHAF TASARRUF: KIŞLALARI KAPATIYOR Tahsin, Miçotakis'in uygulamalarını eleştirerek, "İstersen birinin 8 katlı binası olsun, 15 tane dairesi olsun; Miçotakis, yılbaşına ve Noel tatiline giderken herkese 400 euro para dağıtıyor. Bu ekonomik yangını pansuman yaparak çözemez, bana göre başarılı olamayacak." dedi.

Yunanistan'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerden eğitimcilere, askerlerden çiftçilere kadar toplumun farklı kesimleri sokaklara döküldü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) KIŞLALAR KİRAYA VERİLİYOR Savunma harcamalarını karşılamak için ordunun kaynak arayışına girdiğine dikkat çeken Tahsin, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın projelerine değindi. Yunan ordusunun bazı bölgelerdeki küçük birliklerinin kapatılarak binaların sivillere kiralanmasının planlandığını belirten Tahsin, "Yunan ordusunun Atina, Selanik, Yanya veya Kozani merkezde 30 kişilik küçük birlikleri var. Dendias, bunları kapatıp sivillere kiralayarak gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bunu daha önce Kavala'nın Amygdaleonas bölgesindeki havalimanında da yaptı ve orayı sivil pilot eğitimine devretti. Bu kadar silah alımının ödenmesi için kaynak aranıyor. Diğer taraftan personel ise 'Nöbet paralarımız ödenmedi, karavanamız boş, Meriç bölgesinde görev yaparken taşınma masraflarımızı nasıl karşılayacağız?' diye bağırıyor." ifadelerini kullandı. SOKAKLAR AYAKTA: ÖĞRENCİLER VE EĞİTİMCİLER İSYANDA Ekonomik krizin toplumsal tepkilere yol açtığını belirten İlhan Tahsin, öğrencilerin ve eğitimcilerin de yaşanan sorunlar nedeniyle meydanlara çıktığını söyledi. Tahsin, "Öğrenciler, 'Atina Hukuk veya Atina Tıp okumak için 800 euro kira ödeyeceğim ama asgari ücret zaten 840 euro, ailem bunu nasıl karşılar?' diyerek yollara döküldü. Eğitimciler de yüzde 21 maaş artışı ile 13. ve 14. maaşlarını talep ediyor çünkü eğitime ayrılan kaynak çok az." dedi.