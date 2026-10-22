Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan, Katar ve Endonezya ile geliştirdiği savunma iş birlikleri, Ankara merkezli yeni güvenlik mimarisinin kapısını aralıyor. Libya ile deniz yetki alanları anlaşması ve Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını boşaltması da Türkiye'nin bölgesel stratejisinde yeni bir dönemin işaretlerini verirken Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarında tarihi gelişmelerin perde arkasını değerlendirdi.

Dünya, savaş ve çatışmaların gölgesinde yeni güç dengelerine sahne olurken Türkiye, savunmadan enerjiye, diplomasiden bölgesel güvenliğe kadar kritik hamlelerini peş peşe hayata geçiriyor. Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ardından Katar, Pakistan ve Endonezya'yla imzalanan Bedir Mutabakatı, Ankara'nın bölgesel ve küresel ölçekteki stratejik ağırlığını artırdı. Konuyu A Haber ekranlarında ele alan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen Dr. Tolga Sakman dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. TÜRKİYE MERKEZLİ YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ! MEKKE'DEN BEDİR'E, LİBYA'DAN KANADA'YA TARİHİ HAMLE YENİ SAVUNMA EKOSİSTEMİ VE NÜKLEER ENERJİ HAMLESİ Sahada devasa atılımların sürdüğüne dikkat çeken Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Burada medyaya yansıyanların dışında bir de aslında sahada gerçekleşen çok ciddi gelişmelere sahne oluyor Türkiye. Örneğin yeni bir savunma ittifakı üzerinden gidersek Türkiye'de tersanelerde 30-40'a yakın savaş gemisinin aynı anda üretildiği, aynı zamanda bunun ihracatı için de tersanelerde en az 25-30 tane savaş gemisinin yurt dışında anlaşmayla başka ülkelere, silahlı kuvvetlere gönderileceği çok ciddi, devasa atılımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde eş zamanlı yürüttüğü savaş gemisi üretimi ve ihracat projeleriyle nükleer enerji alanındaki yeni iş birliği arayışlarını değerlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) MSBden Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması MSB'DEN LİBYA ANLAŞMASI VE BEDİR MUTABAKATI AÇIKLAMASI Türkiye ile Kanada arasındaki kritik temaslara ve enerji arayışlarına değinen Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Türkiye ile Kanada arasında çok ciddi bir iş birliğinin başlangıcı var. Türkiye'nin Akkuyu dışında, Rusya dışında nükleer enerji arayışında Kanada çok ciddi bir örnek. Çünkü örneğin İran'ın başına bela olmuş bir zenginleştirilmiş uranyum dışında Kanada'nın Candu ismi verilen plütonyumun parçalanmasıyla nükleer enerji üretebilen bir sistemi Türkiye ilgileniyor ve bununla ilgili modüler nükleer enerji santralleriyle elektrik üretimini doğal gazdan çıkartıp çok ciddi bir hamleye gidebilecekken biz burada başka şeyler konuşmak durumunda kalıyoruz." şeklinde konuştu. İSTİHBARAT SAVAŞLARI VE BEDİR MUTABAKATI'NIN STRATEJİK HEDEFLERİ İstihbarat yöntemlerinin biçim değiştirdiğini ve dijital manipülasyonlarla toplumların hedef alındığını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Tabii ki burada bir komplo teorisinden ziyade özellikle İsrail gibi başka ülkelerin istihbaratlarının da artık Soğuk Savaş döneminde ya da filmlerde gördüğümüz gibi istihbaratçılık meseleleri geride kaldı. Artık toplumların kendi yönetimlerine karşı düşmanlaştırılmaya çalışıldığı ya da kafalarının sürekli bulandırıldığı ya da doğru söyleseniz de 'Acaba?' sorusunun sordurulmaya çalışıldığı tuhaf bir dijital dönemden geçiyoruz. Dijital bir savaş alanı mı izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Ama özellikle sosyal medya üzerinden bu Katar, Pakistan, Endonezya son dönem Bedir Mutabakatı'nın gelmesi iyice bu gerginliği artırdı. Mekke İttifakı'nın tam arkasından gelmesiyle de tabii birçok soru işaretini bu barındırıyor, dünya kamuoyunda." dedi.