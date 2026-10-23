-°C
CANLI YAYIN

KAAN’dan sürpriz hamle mi geliyor? Görünmezlikte F-35'i geçti: İşte envantere gireceği tarih

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
KAAN’dan sürpriz hamle mi geliyor? Görünmezlikte F-35'i geçti: İşte envantere gireceği tarih

Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi atılımları, KAAN'dan KORKUT'a, MKE TOLGA'dan yeni nesil drone mühimmatlarına kadar peş peşe gelen gelişmelerle bir kez daha gündeme geldi. TUSAŞ'ın KAAN için paylaştığı duygusal video heyecanı artırırken, Askeri Stratejist Eray Güçlüer, milli savaş uçağının radar görünürlüğünün F-35'ten daha düşük olduğunu açıkladı. Envanter için 2028 yılının haziran ayını işaret eden Güçlüer, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasındaki kapasitesine dikkat çekti.

Askeri Stratejist Eray Güçlüer ve Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Türk savunma sanayiinin gurur projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'ı ve sahada ezber bozan alçak irtifa hava savunma sistemlerini A Haber canlı yayınında tüm yönleriyle ele aldı.

KAAN'DAN KORKUT'A TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜ! F-35'İ GERİDE BIRAKAN GÖRÜNMEZLİK, DRONLARA MİLLİ KALKAN
KAANdan Ferdi Tayfurlu paylaşımKAANdan Ferdi Tayfurlu paylaşım KAAN'DAN FERDİ TAYFUR'LU PAYLAŞIM

TUSAŞ'TAN DUYGULANDIRAN KAAN PAYLAŞIMI

TUSAŞ'ın "Ben de özledim ben de" şarkısı eşliğinde paylaştığı KAAN videosunun ardından milli uçağın test süreçleri ve seri üretim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uçağın testlerinin tamamlandığı ve seri üretime girdiği tarihi dört gözle bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bu tarih Haziran 2028. Bu konuda çok fazla bilgi vermiyorlar. Hatta test uçuşunda bulunmayı talep etmiştik ancak gizlilik kuralları gereği 'Hayır' dediler. Tabii ki bazı şeylerin gizli kalması lazım. Aldığımız bilgiye göre uçuşlar 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek. Şurada 2-2,5 aylık bir süreç kaldı. Bunlar yaşanacak."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

F-35'TEN DAHA DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

KAAN'ın üçüncü prototipinde gerçekleştirilen yapısal değişiklikleri ve aerodinamik iyileştirmeleri anlatan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an üçüncü prototip üretilmiş durumda ve uçuşu gerçekleştirilecek. İzleyicilerimiz, uçtuğu zaman dikkatlice baksınlar; şekli biraz değişti. Gövde ve motorun uçağa monte edildiği alanlarda modifikasyonlar yapıldı, yeni teknolojiler ilave edildi. Kokpit daha düz hâle getirildi, gövde çok az küçültüldü ve uçağın kalınlığı azaltıldı. Türk mühendisleri tam bir aerodinamik harikası ortaya koydu. F-110 motorları takılarak saha ve türbin testleri tamamlandı. Uçuşu her an bekliyoruz. Muhtemelen bir sabah uyanacağız ve uçuşun gerçekleştirildiğini, görüntülerinin de paylaşıldığını göreceğiz."

Milli uçağın düşük görünürlük teknolojisine ve prototip aşamalarına da değinen Güçlüer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik olarak bu uçağın radar görünürlüğü F-35'ten daha düşük. Bir F-35'in mevcut radar sistemlerindeki görünürlüğü, 1 metrekarenin 10 binde 7'si kadarken bizim uçağımızın görünürlük test sonuçları 1 metrekarenin yaklaşık 10 binde 2'si seviyesinde. Büyüklüğüne rağmen görünürlüğü çok düşük. Boyasından gövde yapısına, kanat altlarına yerleştirilen ışın absorbe edici sensörlerden ısıyı baskılayıcı sisteme kadar sayısız teknoloji sayesinde Türk mühendisleri bu görünürlüğü F-35'in altına indirmeyi başardı.

P2 olarak adlandırılan üçüncü prototip, ilk iki prototipten elde edilen veriler doğrultusunda üretildi. Bu süreç altıncı prototipe kadar devam edecek. Dördüncü, beşinci ve altıncı prototiplerin ardından seri üretime geçilecek. Küçük sapmalar yaşanabilse de genel planlama doğrultusunda Haziran 2028'de, Cumhuriyet tarihinde ilk kez milli uçağımız Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek ve Türk pilotları kendi milli uçağımızla uçacak."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMASINDA TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ

ABD'nin hava savunma sistemleri ile Türkiye'nin envanterindeki sistemleri karşılaştıran Askeri Stratejist Eray Güçlüer, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasındaki kapasitesine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Amerikan sistemlerine baktığımızda Phalanx, Coyote, Anvil, Roadrunner ve SkyDagger Drone Hunter gibi sistemleri C-RAM çatısı altında birleştirmiş durumdalar. Kendi sistemlerimizle kıyasladığımda şu an dünyada alçak irtifa hava savunma sistemlerinde teknoloji ve miktar bakımından en yüksek kapasiteye sahip ülke Türkiye'dir. Amerika bizim gerimizdedir."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

KAMİKAZE DRONLARA KORKUT DARBESİ

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Körfez'deki çatışmalarda kamikaze İHA'lara karşı yalnızca yüksek maliyetli füzelerin kullanılmasının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı yönündeki değerlendirmeler gündeme geldi. Uluslararası analizlerde, bir Şahit dronunun Korkut sistemiyle imha edilmesinin maliyetinin 10 bin doların altında kaldığına dikkat çekildi.

Bu değerlendirmeleri ele alan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, Korkut sisteminin çalışma prensibini ve maliyet avantajını şöyle anlattı:

"Korkut sisteminin üzerinde 35 milimetrelik bir top bulunuyor ve ATOM mühimmatı kullanıyor. Her bir mühimmat namludan çıktıktan sonra havada yaklaşık 100 parçaya ayrılıyor. Yani 10 mermi attığınızda havada 1.000 şarapnellik bir bulut oluşuyor. Namlu ucundaki entegre devre, radardan aldığı hedef verilerini saliseler içinde mühimmatın içerisindeki akıllı devreye yüklüyor. Mühimmat, havada kaç metre mesafede patlayacağını bilerek hedefe ulaşıyor ve bir bulut oluşturarak hedefi yok ediyor.

Yaklaşık 30-40 bin dolar değerindeki bir Şahit dronu, MKE ve ASELSAN iş birliğiyle üretilen Korkut mühimmatı sayesinde yaklaşık 1.000-1.500 dolarlık bir maliyetle yüksek vuruş hassasiyetiyle avlanabiliyor. Korkut, ATOM dışında yüksek atış hızlı mühimmatları da kullanabiliyor ve dakikada yaklaşık 1.100 mermi atabiliyor. EFES Tatbikatı'ndaki gece atışlarında adeta bir serenat gibi karanlığı aydınlatan bu güçlü silahın peşinde şu an tüm dünya var."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

MKE TOLGA DAKİKADA 3 BİN 200 ATIMA ULAŞTI

MKE tarafından geliştirilen Tolga sisteminin teknik kapasitesini anlatan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, sistemin atış hızı ve farklı silah seçenekleriyle öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MKE Tolga, muadillerinden üç kat daha yüksek atış hızına ulaşarak 20 milimetrelik çift silahlı revolver sistemiyle dakikada toplam 3.200 atım yapabiliyor. Tek bir namlu dakikada 1.600 mermi, yani saniyede 29 mermi atıyor. 20 milimetrelik fişekle saniyede 29 mermi atıldığında ortaya çıkan muazzam enerjiye rağmen sistemde hiçbir tutukluk yaşanmıyor ve namlu 1 milimetre bile genleşmiyor. Dünyada bu atış hızına ulaşabilen başka bir silah bulunmuyor.

Tolga sistemi bünyesinde 12,7, 20 ve 35 milimetrelik konvansiyonel silahların yanı sıra 1.500 metre menzilli Tolga Lazer ve N417 yer alıyor. Bu beş kademeli silahlar tek bir araç üzerinde kullanılabildiği gibi sahaya dağıtılarak ortak bir ağ ve komuta kontrol sistemi üzerinden de yönetilebiliyor.

Ayrıca MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda 5,56, 7,62, 12,7, 20 ve 35 milimetre çaplarında, patenti bize ait olan dron mermileri üretildi. Bu mermiyi piyade tüfeğinizin şarjörüne takarak doğrudan dron avlayabiliyorsunuz."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ABD RAPORLARINDA TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

ABD'nin büyük ölçekli ve yüksek maliyetli savunma projelerine karşılık Türkiye'nin sahadaki esnek üretim gücünü değerlendiren Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Türk savunma sanayiinin üretim modelinin ABD'de de örnek gösterildiğini belirtti.

Sakman, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'da Patriot sistemleri, akıllı bombalar ve füzeler gibi çok büyük silahların aşırı maliyetli olduğu, üretimlerinin çok uzun sürdüğü ve Kongre ile Başkan onayları gibi zorlu bürokratik prosedürlere takıldığı tartışılıyor. Bu sorunu nasıl çözeceklerini araştırdıklarında hazırlanan raporlarda Türk savunma sanayiini örnek gösteriyorlar.

Bu model; ucuza mal etmek, hızlı üretmek ve coğrafyaya uygun silah geliştirmekten geçiyor. Amerika, elindeki tek bir silahı dünyanın her yerinde kullanmaya çalışırken Türkiye, sahadaki krizi net bir şekilde görerek doğrudan çatışma şartlarına uygun savunma mekanizmaları üretiyor."

KAAN ile hedef artık 6. nesil!KAAN ile hedef artık 6. nesil! KAAN İLE HEDEF ARTIK 6. NESİL!
KAAN ve SİPER’de binlerce firma görevdeKAAN ve SİPER’de binlerce firma görevde KAAN VE SİPER'DE BİNLERCE FİRMA GÖREVDE

Yunanistan'da çifte sarsıntı! Atina’daki krizin perde arkası A Haber’de: Kışlalar kiralık, dış politika iflasta
Sonraki Haber
Yunanistan'da çifte sarsıntı! Atina’daki krizin perde arkası A Haber’de: Kışlalar kiralık, dış politika iflasta
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın