"Bu uçağın testlerinin tamamlandığı ve seri üretime girdiği tarihi dört gözle bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bu tarih Haziran 2028. Bu konuda çok fazla bilgi vermiyorlar. Hatta test uçuşunda bulunmayı talep etmiştik ancak gizlilik kuralları gereği 'Hayır' dediler. Tabii ki bazı şeylerin gizli kalması lazım. Aldığımız bilgiye göre uçuşlar 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek. Şurada 2-2,5 aylık bir süreç kaldı. Bunlar yaşanacak."

TUSAŞ'ın "Ben de özledim ben de" şarkısı eşliğinde paylaştığı KAAN videosunun ardından milli uçağın test süreçleri ve seri üretim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, şu ifadeleri kullandı:

Askeri Stratejist Eray Güçlüer ve Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Türk savunma sanayiinin gurur projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'ı ve sahada ezber bozan alçak irtifa hava savunma sistemlerini A Haber canlı yayınında tüm yönleriyle ele aldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

F-35'TEN DAHA DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

KAAN'ın üçüncü prototipinde gerçekleştirilen yapısal değişiklikleri ve aerodinamik iyileştirmeleri anlatan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an üçüncü prototip üretilmiş durumda ve uçuşu gerçekleştirilecek. İzleyicilerimiz, uçtuğu zaman dikkatlice baksınlar; şekli biraz değişti. Gövde ve motorun uçağa monte edildiği alanlarda modifikasyonlar yapıldı, yeni teknolojiler ilave edildi. Kokpit daha düz hâle getirildi, gövde çok az küçültüldü ve uçağın kalınlığı azaltıldı. Türk mühendisleri tam bir aerodinamik harikası ortaya koydu. F-110 motorları takılarak saha ve türbin testleri tamamlandı. Uçuşu her an bekliyoruz. Muhtemelen bir sabah uyanacağız ve uçuşun gerçekleştirildiğini, görüntülerinin de paylaşıldığını göreceğiz."

Milli uçağın düşük görünürlük teknolojisine ve prototip aşamalarına da değinen Güçlüer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik olarak bu uçağın radar görünürlüğü F-35'ten daha düşük. Bir F-35'in mevcut radar sistemlerindeki görünürlüğü, 1 metrekarenin 10 binde 7'si kadarken bizim uçağımızın görünürlük test sonuçları 1 metrekarenin yaklaşık 10 binde 2'si seviyesinde. Büyüklüğüne rağmen görünürlüğü çok düşük. Boyasından gövde yapısına, kanat altlarına yerleştirilen ışın absorbe edici sensörlerden ısıyı baskılayıcı sisteme kadar sayısız teknoloji sayesinde Türk mühendisleri bu görünürlüğü F-35'in altına indirmeyi başardı.

P2 olarak adlandırılan üçüncü prototip, ilk iki prototipten elde edilen veriler doğrultusunda üretildi. Bu süreç altıncı prototipe kadar devam edecek. Dördüncü, beşinci ve altıncı prototiplerin ardından seri üretime geçilecek. Küçük sapmalar yaşanabilse de genel planlama doğrultusunda Haziran 2028'de, Cumhuriyet tarihinde ilk kez milli uçağımız Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek ve Türk pilotları kendi milli uçağımızla uçacak."