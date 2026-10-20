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İsrailli Bakan Smotrich’ten Türkiye itirafı! Erdoğan-Trump ilişkisine ve Türk donanmasına dikkat çekti, Yunanistan ittifakına vurgu yaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrailli Bakan Smotrich’ten Türkiye itirafı! Erdoğan-Trump ilişkisine ve Türk donanmasına dikkat çekti, Yunanistan ittifakına vurgu yaptı

İsrail Maliye Bakanı katil Bezalel Smotrich'ten Türkiye'ye ilişkin peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiyi İsrail açısından önemli bir zorluk olarak nitelendiren Smotrich, Türkiye'nin güçlü donanmasına da dikkat çekti. İsrailli bakan, Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savunurken, ABD'nin İsrail'in askerî üstünlüğünü koruması için çalıştıklarını söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin bölgesel askerî kapasitesi ve Ankara'nın Washington ile ilişkilerine yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.

İsrail basınında aktarılan açıklamalarında Smotrich, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin İsrail açısından önemli bir zorluk oluşturduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, 36. NATO Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı öncesinde ABD Başkanı Trump ile selamlaştı. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, 36. NATO Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı öncesinde ABD Başkanı Trump ile selamlaştı. (Foto: AA)

Smotrich, "Bizim için en büyük zorluklardan biri, Erdoğan'ın Trump ile yakın ilişkisi" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, bu yakınlığa rağmen Washington yönetiminin İsrail'in askerî üstünlüğünü korumasını sağlamak ve İsrail'in çıkarlarına aykırı olabilecek anlaşmaları engellemek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 17 Ağustos 2023’te İsrail’in Petah Tikva kentinde, Tel Aviv metropol bölgesinin yeni hafif raylı sistem hattının açılış törenine katıldı. (Foto: REUTERS)İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 17 Ağustos 2023’te İsrail’in Petah Tikva kentinde, Tel Aviv metropol bölgesinin yeni hafif raylı sistem hattının açılış törenine katıldı. (Foto: REUTERS)

Smotrich, "Buna rağmen, aleyhimize olacak anlaşmaları engellemek ve ABD'nin İsrail'in niteliksel askerî üstünlüğünü korumasını sağlamak konusunda oldukça başarılıyız. ABD, yasalar gereği de bu üstünlüğü korumakla yükümlü" dedi.

TÜRKİYE'NİN DONANMASINA ÖZEL VURGU: "ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

Smotrich'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık, Türkiye'nin deniz gücü oldu.

Türkiye'nin askerî kapasitesinin dikkate alınması gerektiğini savunan siyonist bakan, olası askerî senaryolara karşı farklı kabiliyetler geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Smotrich, Türkiye'nin donanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çok çeşitli askerî kabiliyetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok büyük bir donanması var ve bunun ne anlama geldiğini analiz etmemiz gerekiyor. İzninizle ayrıntılara girmek istemiyorum."

Smotrich'in Türk donanmasına özellikle dikkat çekmesi, İsrail'in Türkiye'nin bölgesel askerî kapasitesini güvenlik değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele aldığını gösteren açıklamalar arasında öne çıktı.

Ancak bakanın sözleri, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir askerî çatışmanın kararlaştırıldığı anlamına gelmiyor.

Cumhuriyet’in 100. yılında Türk donanmasının 100 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Başkan Erdoğan’ı selamladı. (Foto: İHA)Cumhuriyet’in 100. yılında Türk donanmasının 100 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Başkan Erdoğan’ı selamladı. (Foto: İHA)

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A KARŞI YUNANİSTAN İTTİFAKI ÇAĞRISI

Smotrich'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Yunanistan'la ilişkiler oldu.

İsrailli bakan, Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra İsrail'e karşı olduğunu düşündüğü ülkelere karşı Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Smotrich, "Pakistan, Türkiye ve bize karşı çıkan ülkelerin oluşturduğu ittifaka karşı Yunan ittifakını güçlendirebiliriz ve güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İsrail'in bölgesel güvenlik yaklaşımında Yunanistan'la askerî ve stratejik iş birliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'nin askerî kapasitesi, Ankara'nın ABD ile ilişkileri ve bölgedeki diğer ülkelerle kurduğu iş birlikleri, Smotrich'in açıklamalarında birlikte ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Suudi Arabistan'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. (Foto: İHA) Suudi Arabistan'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. (Foto: İHA)

"ÇOK GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ OLMALIYIZ"

Smotrich, İsrail'in askerî açıdan dışa bağımlılığını azaltması ve uzun süreli bir savaşı kendi imkânlarıyla sürdürebilecek kapasiteye ulaşması gerektiğini de savundu.

İsrailli bakan, ülkesinin teknolojik üstünlüğünü koruması ve yüksek miktarda askerî üretim yapabilecek kapasite geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Smotrich'in sözleri, İsrail'in yalnızca mevcut tehditlere karşı değil, bölgedeki ülkelerin askerî kapasitelerini de dikkate alan daha geniş bir hazırlık yaklaşımını savunduğunu ortaya koydu.

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Smotrich'in açıklamaları, İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan çatışma ihtimaline ilişkin sözlerinin ardından gündeme geldi.

Netanyahu, 18 Ekim'de yaptığı değerlendirmede Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmemeyi umduğunu belirterek, "En azından bunu önlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun açıklaması doğrudan çatışmadan kaçınma mesajı içerirken, Smotrich'in Türkiye'nin askerî kapasitesine ve Yunanistan'la ittifaka ilişkin sözleri İsrail'in güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İki İsrailli yetkilinin açıklamaları, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra Ankara'nın Washington ve Atina ile ilişkilerinin bölgesel dengeler açısından önemini de ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN F-35 ALIMINA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Smotrich, daha önce Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları satın alması ihtimaline de karşı çıkmıştı.

İsrailli bakan, temmuz ayında yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesini önlemek amacıyla kamuoyu önünde ve diplomatik kanallar üzerinden girişimlerde bulunduklarını söylemişti.

Smotrich'in son açıklamalarında Erdoğan-Trump ilişkisini, Türkiye'nin donanmasını ve Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesini aynı çerçevede gündeme getirmesi, Ankara'nın askerî ve diplomatik kapasitesinin İsrail'deki güvenlik tartışmalarında önemli bir başlık olduğunu gösterdi.

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