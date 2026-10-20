İsrail basınında aktarılan açıklamalarında Smotrich, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin İsrail açısından önemli bir zorluk oluşturduğunu belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin bölgesel askerî kapasitesi ve Ankara'nın Washington ile ilişkilerine yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.

İsrailli bakan, bu yakınlığa rağmen Washington yönetiminin İsrail'in askerî üstünlüğünü korumasını sağlamak ve İsrail'in çıkarlarına aykırı olabilecek anlaşmaları engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Smotrich, "Bizim için en büyük zorluklardan biri, Erdoğan'ın Trump ile yakın ilişkisi" ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 17 Ağustos 2023’te İsrail’in Petah Tikva kentinde, Tel Aviv metropol bölgesinin yeni hafif raylı sistem hattının açılış törenine katıldı. (Foto: REUTERS)

Smotrich, "Buna rağmen, aleyhimize olacak anlaşmaları engellemek ve ABD'nin İsrail'in niteliksel askerî üstünlüğünü korumasını sağlamak konusunda oldukça başarılıyız. ABD, yasalar gereği de bu üstünlüğü korumakla yükümlü" dedi.

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Smotrich'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık, Türkiye'nin deniz gücü oldu.

Türkiye'nin askerî kapasitesinin dikkate alınması gerektiğini savunan siyonist bakan, olası askerî senaryolara karşı farklı kabiliyetler geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Smotrich, Türkiye'nin donanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çok çeşitli askerî kabiliyetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok büyük bir donanması var ve bunun ne anlama geldiğini analiz etmemiz gerekiyor. İzninizle ayrıntılara girmek istemiyorum."

Smotrich'in Türk donanmasına özellikle dikkat çekmesi, İsrail'in Türkiye'nin bölgesel askerî kapasitesini güvenlik değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele aldığını gösteren açıklamalar arasında öne çıktı.

Ancak bakanın sözleri, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir askerî çatışmanın kararlaştırıldığı anlamına gelmiyor.