Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan, tasarruf tedbirleri kapsamında 187 kışlayı kapatmayı değerlendiriyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, 2026-2035 yılları için güncellenmiş bir kuvvet yapısı kapsamında 831 askeri kampından 187'sini kapatmayı planlıyor. Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Meclis'teki Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine bilgi verdiği ileri sürülen düzenlemeyle Silahlı Kuvvetlerde kaynak tasarrufunun amaçlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, birliklerin ve kampların birleştirilmesinden elde edilecek tasarrufları ve yeni teknolojilerin entegrasyonunu vurgularken bu kışlaların kapatılmasıyla yıllık 100 milyon avroluk tasarruf elde edilmesi öngörülüyor. Kaynaklara göre kapatılacak kamplarda planlanan personel sayısının en fazla yüzde 30'u çalışıyor ve bu kampların operasyonel önemleri sınırlı olarak değerlendiriliyor.