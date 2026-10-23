Canlı yayında konunun detaylarını aktaran A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı, "Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili, 6 yıldır siyasette hiçbir şekilde bulunmayan bir isimle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İddialar diyorum çünkü bir kanıt yok, saçma sapan bağlamlar üzerinden. Hemen Berat Albayrak'ın avukatından bir cevap geldi. Detaylı açıklamalar yapıldı ve bir nevi de 'hodri meydan' denildi. Avukat İsa Sinan Göktaş, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albayrak'ın soruşturmaya konu işlemlerle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti." sözleriyle hukuki sürecin başladığını duyurdu.

Hedef alınan isimlerin bilinçli seçildiğine dikkat çeken Erdem, "Seçtikleri isimler de manidar; hükümetin aktif görevde olan iki bakanı, sonra Sayın Albayrak... 6 yıldır aktif siyasetin içinde değil. Zaten bu fon meselesi 2024'te başlamış bir mesele, kendisi ise 2020'de aktif siyaseti bırakmış. Dolayısıyla mantık dışı bir bağlamda bunu dahil edip konuşulacak konuları perdeleyelim noktasına getiriyorlar. 2025'te yapılmış ve TEFAŞ dışındaki fonlara stopaj vergisi getirildiğini anlatan bir konuşmadan 'foncuları koruyorsun' cümlesi çıkartıyorlar. Hepsinin aslında hiçbir mantığı, belgesi, altyapısı olmayan 'çamur at izi kalsın' iddiaları olduğu ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonun iki temel amacı olduğunu belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu sürecin sağlıklı yürümesini önlemek ve süreci sulandırmak için bu milletvekillerinin ellerine bazı saçma sapan belgelerin tutuşturulduğu iddiaları var. Bunlar da 'mal bulmuş Mağribi' gibi üzerine atlayıp araştırmadan, sormadan 'çamur at izi kalsın' diye açıklıyorlar. İkincisi de özellikle belediyelerde kendilerine yönelik bu yolsuzluk soruşturmalarını perdeleme maksadıyla bazı itibar suikastlarını yapmaları var." ifadelerini kullandı.

"CAMBAZA BAK OYUNU VE 2028 HESABI"

Gelişmelerin büyük bir planın parçası olduğunu vurgulayan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bunların her biri büyük resmin birer parçası. Öncelikle gerek CHP'li gerekse Yeni Partili iki ismin sahne alması, aslında Faruk Erdem'in de işaret ettiği gibi bir tür 'cambaza bak' oyunu. Bu; belediyelerle bağlantılı açık yolsuzluklar, itiraflar, etkin pişmanlıklar, somut rakamlar, 'verdim, aldım' diyenlerin yarattığı ciddi siyasi güven kaybının kamuoyunun zihninde unutturularak bir hedef şaşırtma, yani perdeleme hareketidir." dedi.

Faik Öztrak'ın rolüne ve Albayrak üzerinden yapılan hesaplara dikkat çeken Müderrisoğlu, "Faik Öztrak neredeyse çeyrek asrı aşkın, hatta 40 yılına hakim bir isim olarak Türk ekonomisini bilen biri. Onun ağzından ifade edilmiş olması basit bir grup başkanlığı sıfatıyla izah edilemez, daha bütüncül düşünülmeli. Sayın Berat Albayrak 6 yıldır aktif siyasetin içinde değil. Acaba bundan sonra 'hiç olmamalı mı?' şeklinde görünür geleceği de hesap ederek; Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlak güvenebileceği ve özellikle 2028'e giden yolda Türkiye'nin yakaladığı ivmede özgün karakterini pekiştirecek isimlerle mutlak anlamda bağını kesmeye dönük bilinçli, maksatlı bir hareket tarzı mı var?" sorusunu yöneltti.

HEDEFTEKİ A HABER'E TEHDİTLERİN SEBEBİ NE?

Kumpasın bir ayağının da A Haber'i hedef alan tehditler olduğunu belirten Okan Müderrisoğlu, "Bunu A Haber'e dönük tehditle de birleştiriyorum. Çünkü bunlar zincirin halkaları ve bir en zayıf halka bulma çabası var. A Haber'e dönük tehdit dilini aslında önemsiyorum. Bu, A Haber'in ne kadar gerekli olduğunu, yayınlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu saldırılar vesilesiyle A Haber'in varlığının ve devamlılığının bu milletin milli çıkarları ve bekası bakımından ne kadar gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Madalyonun diğer yüzünden bakınca A Haber'in kurumsal kimliğinin kimleri neden rahatsız ettiği, A Haber'i susturmaya, caydırmaya, sindirmeye ya da korkutmaya dönük hesabı olanların ilk günden gün ışığına çıkmasını sağlıyor." sözleriyle milli yayın politikasının hedef alındığının altını çizdi.