Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5'inci nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın görüntülerini merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un “Ben de Özledim” şarkısıyla paylaştı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, KAAN'ın uçuş görüntüleri ile uçağın geliştirilmesinde görev alan teknik ekipten kesitler yer aldı.

KAAN GÖRÜNTÜLERİNE FERDİ TAYFUR'UN ŞARKISI EŞLİK ETTİ

Siyah beyaz görüntülerle hazırlanan paylaşımda, Ferdi Tayfur'un "Ben de Özledim" şarkısı kullanıldı. KAAN'ın uçuş anları ve TUSAŞ teknik ekibinin görüntülerinin bir araya getirildiği video, kurumun sosyal medya hesabından yayımlandı.