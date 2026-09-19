Görgün, "Bir platformu millî imkânlarla tasarlamak elbette önemlidir. Ancak şunu da biliyoruz ki, tek başına yeterli değildir. O platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar; bütün tedarik zincirini güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek zorundayız" dedi.

Savunma sanayisinde güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zincirinin stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Görgün, yalnızca platformların millî imkanlarla geliştirilmesinin yeterli olmadığını vurguladı.

Savunma sanayisindeki güncel gelişmelere ilişkin bilgi veren Görgün, KAAN 'da 750, SİPER'de ise yaklaşık 1000 firmanın görev yaptığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Denizli Savunma Sanayi İl Buluşması" programında sanayicilerle bir araya geldi. Görgün, kentteki üç firmanın üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu.

(Fotoğraf: İHA)

DENİZLİ'NİN SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİ

Denizli'nin mevcut üretim altyapısının savunma ve havacılık sanayisine daha fazla entegre edilmesini hedeflediklerini belirten Görgün, kentin üretim, mühendislik ve ihracat kapasitesine dikkat çekti.

Denizli'nin 2025 yılında bin 676 ihracatçı firmayla 183 ülkeye 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Görgün, mevcut sanayi kültürünün savunma ve havacılık sektörünün ihtiyaçlarıyla buluşturulmasının önem taşıdığını söyledi.

Görgün, "Denizli'de sıfırdan yeni bir sanayi kültürü inşa etmemiz gerekmiyor. Bizim yapmamız gereken şudur: Burada zaten var olan üretim disiplinini, mühendislik kabiliyetini, girişimcilik ruhunu ve ihracat tecrübesini çok daha ileriye taşımak" ifadelerini kullandı.

5 BÜYÜK SAVUNMA ŞİRKETİNDEN 45 TEDARİK İLİŞKİSİ

Denizli'deki firmaların savunma sanayisi ekosistemine dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Görgün, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI'nin kentteki yerel firmalarla toplam 45 tedarik ilişkisi bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu ilişkilerin yaklaşık 1,43 milyon dolarlık iş hacmine ulaştığını belirten Görgün, daha fazla Denizlili firmanın savunma sanayisi tedarik zincirine dahil edilmesini hedeflediklerini kaydetti.