Ala, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından daha hızlı kararlar alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ama tabii hızlı kararlar alınıyor öncesine göre. Fakat biz Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan, darbe döneminde yapılmış anayasasını topyekûn değiştirip sivil bir anayasayla buluşma zamanının geldiğini hep söyledik, söylüyoruz; bu kanaatteyiz." dedi.

"Darbe anayasasından kurtulup sivil bir anayasayla Türkiye'nin siyasal iklimini geri dönülmez biçimde siyasetin belirleyeceği bir alana, bir koridora sokmamız gerekiyor."

Türkiye'nin geleceği için sivil bir anayasanın gerekli olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, darbe döneminde hazırlanan mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

HEDEF DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİ ARASINA GİRMEK

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için toplumun ortak bir amaç etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirten Ala, iç cephenin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin temel hedefinin dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmek olduğunu ifade eden Ala, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hedeflerine kavuşmasının adıdır Türkiye Yüzyılı vizyonu. O da dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokmaktır bizim temel hedefimiz. Bunun için de 87 milyonun bu hedefe yönlenmesi gerekiyor. Onun için de iç cepheyi tahkim edip içerideki temel sorunları çözüp fırsatlarla Türkiye'yi buluşturmamız lazım."

"HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCE ALTINA ALAN BİR ANAYASA İSTİYORUZ"

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarının devam ettiğini belirten Efkan Ala, hazırlanacak anayasanın hak ve özgürlükleri güvence altına alan, devlet mekanizmasının etkin işlemesini sağlayan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapıda olması gerektiğini söyledi.

Yeni anayasanın Türkiye'nin demokratik gelişimine ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmasını hedeflediklerini ifade eden Ala, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: