Efkan Ala'dan A Haber'e sivil anayasa mesajı: “Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarma zamanı geldi”
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak sivil bir anayasaya kavuşması gerektiğini vurguladı. “Terörsüz Türkiye” hedefi ve iç cephenin tahkim edilmesine dikkat çeken Ala, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmayı hedeflediklerini belirtti. Ala, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin geleceği için sivil bir anayasanın gerekli olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, darbe döneminde hazırlanan mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle karar alma süreçlerinin hızlandığına işaret eden Ala, anayasanın bütünüyle yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Darbe anayasasından kurtulup sivil bir anayasayla Türkiye'nin siyasal iklimini geri dönülmez biçimde siyasetin belirleyeceği bir alana, bir koridora sokmamız gerekiyor."
Ala, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından daha hızlı kararlar alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ama tabii hızlı kararlar alınıyor öncesine göre. Fakat biz Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan, darbe döneminde yapılmış anayasasını topyekûn değiştirip sivil bir anayasayla buluşma zamanının geldiğini hep söyledik, söylüyoruz; bu kanaatteyiz." dedi.
HEDEF DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİ ARASINA GİRMEK
Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için toplumun ortak bir amaç etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirten Ala, iç cephenin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin temel hedefinin dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmek olduğunu ifade eden Ala, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hedeflerine kavuşmasının adıdır Türkiye Yüzyılı vizyonu. O da dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokmaktır bizim temel hedefimiz. Bunun için de 87 milyonun bu hedefe yönlenmesi gerekiyor. Onun için de iç cepheyi tahkim edip içerideki temel sorunları çözüp fırsatlarla Türkiye'yi buluşturmamız lazım."
"HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCE ALTINA ALAN BİR ANAYASA İSTİYORUZ"
Yeni ve sivil anayasa çalışmalarının devam ettiğini belirten Efkan Ala, hazırlanacak anayasanın hak ve özgürlükleri güvence altına alan, devlet mekanizmasının etkin işlemesini sağlayan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapıda olması gerektiğini söyledi.
Yeni anayasanın Türkiye'nin demokratik gelişimine ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmasını hedeflediklerini ifade eden Ala, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çalışmalara devam ediyoruz ve diyoruz ki artık Türkiye'yi; hakları ve özgürlükleri garanti altına alan, saat gibi işleyen bir devlet mekanizması kuran, toplumun tesanüdünü sağlayan, içerideki kazanımlarını koruyan ve dış politikada da Türkiye'nin daha etkin olmasını mümkün kılacak, ekonomik yönden gelişmiş, gelişmiş bir demokrasiye sahip, hakların ve özgürlüklerin tesis edildiği ve demokrasinin güvence altına alındığı yeni bir sivil anayasayla buluşturalım. Temel hedefimiz de budur, bu yolda çalışıyoruz. Bunun genel adı da Türkiye Yüzyılı vizyonudur."