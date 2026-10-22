-°C
CANLI YAYIN

2001 krizinden CHP'deki 19 yılına! Kirli algı operasyonlarının kadrolu ismi: CHP'li Faik Öztrak kimdir?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2001 krizinden CHP'deki 19 yılına! Kirli algı operasyonlarının kadrolu ismi: CHP'li Faik Öztrak kimdir?

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturması üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, iki isim arasında doğrudan veya dolaylı bağlantı bulunmadığını belirterek iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. A Haber canlı yayınında Öztrak'ın 2001 krizi dönemindeki bürokratik görevleri, IMF görüşmeleri ve ailesinin devlet kademelerindeki geçmişi de ele alındı.

CHP'de değişmeyen tek koltuk sahibi olan, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, son olarak fon soruşturması üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan kirli bir algı operasyonuyla yeniden sahneye çıktı. 2001 krizinin mimarlarından olan, otel odalarında IMF yetkilileriyle gizli pazarlıklara oturan ve üç kuşaktır devlet kadrolarında yer alan Öztrak ailesinin geçmişi, A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

2001 krizinin ardından gelen süreçte Faik Öztrak, Kemal Derviş'in ekonomi ekibinde yer aldı - foto: ahaber.com.tr2001 krizinin ardından gelen süreçte Faik Öztrak, Kemal Derviş'in ekonomi ekibinde yer aldı - foto: ahaber.com.tr

KİRLİ ALGI OPERASYONU VE BERAT ALBAYRAK YALANI

Geride kalan günlerde fon soruşturması bahane edilerek Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen karalama kampanyasının arkasından yine tanıdık bir isim çıktı.

CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Canlı yayında gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "Her zaman liyakatten dem vuran, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan bir isimden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız günlerde fon soruşturması üzerinden fondan tamamen bağımsız bir şekilde olay eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getirildi, yine kirli bir algı operasyonu yürütüldü ve çamur siyaseti yapıldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iftiralara karşı hukuki sürecin başladığını duyuran Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen ve 2024-2026 dönemini kapsayan işlemlerle Sayın Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantı bulunmamaktadır; atılan iftiralar tamamen asılsız olup sorumlular hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.

IMF ile yürütülen görüşmeler ve ekonomi politikaları, Öztrak'ın bürokrasi dönemini yeniden gündeme taşıdı - foto: ahaber.com.trIMF ile yürütülen görüşmeler ve ekonomi politikaları, Öztrak'ın bürokrasi dönemini yeniden gündeme taşıdı - foto: ahaber.com.tr

2001 KRİZİNİN MİMARI VE DERVİŞ'İN SAĞ KOLU

Faik Öztrak'ın geçmişi incelendiğinde Türkiye'nin en karanlık ekonomik dönemleri karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinde derin bir buhrana sürüklendiği günlerde sahnede olan Öztrak, Kemal Derviş'in en yakınındaki isim olarak biliniyordu.

2001 krizinde Hazine Müsteşarlığı görevini üstlenen Faik Öztrak'ın ekonomi yönetimindeki rolü tartışılıyor - foto: ahaber.com.tr2001 krizinde Hazine Müsteşarlığı görevini üstlenen Faik Öztrak'ın ekonomi yönetimindeki rolü tartışılıyor - foto: ahaber.com.tr

Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı görevine getirilen ve Derviş'in sağ kolu olarak anılan Öztrak döneminde; onlarca kamu bankasının kapısına kilit vurulmuş, binlerce insan işsiz kalmış ve Türk milleti ağır bedeller ödemek zorunda bırakılmıştı.

2007'de CHP'den milletvekili seçilen Öztrak, yaklaşık 19 yıldır siyasi hayatını sürdürüyor - foto: ahaber.com.tr2007'de CHP'den milletvekili seçilen Öztrak, yaklaşık 19 yıldır siyasi hayatını sürdürüyor - foto: ahaber.com.tr

Öztrak'ın karanlık ilişkilerine dikkat çeken A Haber muhabiri Şener Çetin, "O dönem Türkiye'yi IMF'ye peşkeş çeken kadroların içinde yer aldı. Hatırlanacağı üzere bir otel odasında IMF yetkilileriyle gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, Türk milletine kurulan büyük bir tuzağın göstergesiydi ve bazı kesimler tarafından Öztrak'ın Amerika merkezli lobilerin Türkiye'deki siyasi aktörü olduğu iddia ediliyor" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de CHP yönetiminde görev alan Öztrak, partideki uzun siyasi geçmişiyle dikkat çekiyor - foto: ahaber.com.trKemal Kılıçdaroğlu döneminde de CHP yönetiminde görev alan Öztrak, partideki uzun siyasi geçmişiyle dikkat çekiyor - foto: ahaber.com.tr

DEDEDEN TORUNA ÜÇ KUŞAK DEVLET KADROLARINDA

Sık sık liyakatten bahseden Faik Öztrak'ın aile geçmişi incelendiğinde ise üç kuşaktır devam eden bürokrasi ve siyaset saltanatı gözler önüne seriliyor. Öztrak ailesinin bir asırlık serüvenini aktaran Şener Çetin, "Dedesi Mustafa Faik Öztrak eski İçişleri Bakanı'ydı ve 1930'lu yıllarda şeker fabrikalarına usulsüz ortak olduğu iddialarıyla gazetelere manşet olmuştu. Babası Orhan Öztrak ise İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanlığı, Bülent Ecevit döneminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptı; aynı zamanda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına Meclis'te 'evet' oyu veren isimlerden biriydi" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturması üzerinden Berat Albayrak'ı hedef alan iddialar sonrası hukuki süreç başlatıldığı açıklandı - foto: ahaber.com.trFon soruşturması üzerinden Berat Albayrak'ı hedef alan iddialar sonrası hukuki süreç başlatıldığı açıklandı - foto: ahaber.com.tr

Ailenin diğer fertlerinin de kritik koltuklarda oturduğunu belirten Çetin, "Amcalarından İlhan Öztrak, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Bakanlığı yaptı; diğer amcası Adnan Öztrak ise TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev aldı" sözleriyle Öztrak ailesinin nesiller boyu süren kadrolaşmasını aktardı.

Öztrak ailesinin üç kuşağa yayılan bürokrasi geçmişi, A Haber canlı yayınında ele alındı - foto: ahaber.com.trÖztrak ailesinin üç kuşağa yayılan bürokrasi geçmişi, A Haber canlı yayınında ele alındı - foto: ahaber.com.tr

CHP'DE DEĞİŞMEYEN TEK KOLTUK: ARKASINDA KİM VAR?

2007 yılında CHP Tekirdağ Milletvekili olarak meclise giren Faik Öztrak, 19 yıldır aralıksız bir şekilde partinin çeşitli kademelerinde görev almayı sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde parti içerisinde yüzlerce genel başkan yardımcısı ve yönetici değişmesine rağmen koltuğunu tek koruyan isim olması dikkat çekiyor. Halihazırda CHP Grup Başkanı olarak görevini sürdüren ve her fırsatta milli projelere saldıran Öztrak'ın bu sarsılmaz pozisyonu, "Faik Öztrak'ın koltukta durmasına kim imkan sağlıyor, arkasında kim var?" sorularını akıllara getirmeye devam ediyor.

2001 krizinden CHP'deki 19 yılına! Kirli algı operasyonlarının kadrolu ismi: CHP'li Faik Öztrak kimdir? - 1

#Faik Öztrak #Berat Albayrak #Ümit Özlale
PHP'deki kritik güvenlik açıkları Avrupa'da alarm yarattı, Türkiye'de kamu sistemlerinde acil güvenlik taramaları: İşte derhal yapılması gerekenler
Sonraki Haber
PHP'deki kritik güvenlik açıkları Avrupa'da alarm yarattı, Türkiye'de kamu sistemlerinde acil güvenlik taramaları: İşte derhal yapılması gerekenler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın