CHP'de değişmeyen tek koltuk sahibi olan, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak , son olarak fon soruşturması üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ı hedef alan kirli bir algı operasyonuyla yeniden sahneye çıktı. 2001 krizinin mimarlarından olan, otel odalarında IMF yetkilileriyle gizli pazarlıklara oturan ve üç kuşaktır devlet kadrolarında yer alan Öztrak ailesinin geçmişi, A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

2001 krizinin ardından gelen süreçte Faik Öztrak, Kemal Derviş'in ekonomi ekibinde yer aldı - foto: ahaber.com.tr

KİRLİ ALGI OPERASYONU VE BERAT ALBAYRAK YALANI

Geride kalan günlerde fon soruşturması bahane edilerek Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen karalama kampanyasının arkasından yine tanıdık bir isim çıktı.

Canlı yayında gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "Her zaman liyakatten dem vuran, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan bir isimden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız günlerde fon soruşturması üzerinden fondan tamamen bağımsız bir şekilde olay eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getirildi, yine kirli bir algı operasyonu yürütüldü ve çamur siyaseti yapıldı" ifadelerini kullandı.