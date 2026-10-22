2001 krizinden CHP'deki 19 yılına! Kirli algı operasyonlarının kadrolu ismi: CHP'li Faik Öztrak kimdir?
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturması üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, iki isim arasında doğrudan veya dolaylı bağlantı bulunmadığını belirterek iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. A Haber canlı yayınında Öztrak'ın 2001 krizi dönemindeki bürokratik görevleri, IMF görüşmeleri ve ailesinin devlet kademelerindeki geçmişi de ele alındı.
CHP'de değişmeyen tek koltuk sahibi olan, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, son olarak fon soruşturması üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan kirli bir algı operasyonuyla yeniden sahneye çıktı. 2001 krizinin mimarlarından olan, otel odalarında IMF yetkilileriyle gizli pazarlıklara oturan ve üç kuşaktır devlet kadrolarında yer alan Öztrak ailesinin geçmişi, A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.
KİRLİ ALGI OPERASYONU VE BERAT ALBAYRAK YALANI
Geride kalan günlerde fon soruşturması bahane edilerek Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen karalama kampanyasının arkasından yine tanıdık bir isim çıktı.
Canlı yayında gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "Her zaman liyakatten dem vuran, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan bir isimden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız günlerde fon soruşturması üzerinden fondan tamamen bağımsız bir şekilde olay eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getirildi, yine kirli bir algı operasyonu yürütüldü ve çamur siyaseti yapıldı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu iftiralara karşı hukuki sürecin başladığını duyuran Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen ve 2024-2026 dönemini kapsayan işlemlerle Sayın Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantı bulunmamaktadır; atılan iftiralar tamamen asılsız olup sorumlular hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.
2001 KRİZİNİN MİMARI VE DERVİŞ'İN SAĞ KOLU
Faik Öztrak'ın geçmişi incelendiğinde Türkiye'nin en karanlık ekonomik dönemleri karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinde derin bir buhrana sürüklendiği günlerde sahnede olan Öztrak, Kemal Derviş'in en yakınındaki isim olarak biliniyordu.