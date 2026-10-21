Mutabakatın temel hedefleri arasında dört ülkenin askerî üretim kabiliyetlerinden karşılıklı yararlanması, savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirilmesi ve teknik askerî eğitim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinde iş birliğinin artırılması bulunuyor.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre mutabakata Türkiye adına Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar adına Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya adına Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari, Pakistan adına ise Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf imza attı.

Türkiye, savunma sanayisinde uluslararası ortaklıklarını genişletmek amacıyla Katar, Pakistan ve Endonezya ile yeni bir iş birliği adımı attı. Dört ülke arasında savunma sanayisi alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Bedir Mutabakat Zaptı, Doha'da imzalandı.

Bedir Mutabakatı'nın öne çıkan yönlerinden biri, savunma sistemlerinin satın alınmasının ötesine geçen bir iş birliği çerçevesi oluşturmayı hedeflemesi.

SADECE SİLAH TEDARİKİ DEĞİL, ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının daha önce yaptığı açıklamaya göre dört ülke arasındaki çalışmalar; ortak üretim, teknoloji transferi, sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve tedarik zincirlerinin bütünleştirilmesi gibi alanlara odaklanıyor. Yeni mutabakatın, mevcut savunma projelerinin geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin önünün açılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bedir Mutabakatı'nın öne çıkan yönlerinden biri, savunma sistemlerinin satın alınmasının ötesine geçen bir iş birliği çerçevesi oluşturmayı hedeflemesi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Güler, Katar Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. (Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının daha önce yaptığı açıklamaya göre dört ülke arasındaki çalışmalar; ortak üretim, teknoloji transferi, sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve tedarik zincirlerinin bütünleştirilmesi gibi alanlara odaklanıyor. Yeni mutabakatın, mevcut savunma projelerinin geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin önünün açılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Pakistan ile MİLGEM korvetleri: Türkiye-Pakistan savunma sanayisi iş birliğinin önemli örneklerinden biri, Babur sınıfı PN MİLGEM korvet projesi. Dört gemilik proje kapsamında ilk iki korvet İstanbul'da, diğer ikisi ise Pakistan'daki Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi. Proje, Pakistan'ın gemi üretim altyapısının ve mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesine de katkı sağladı.

Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı Bedir (Badr) Mutabakat Zaptı Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı. (Foto: İHA)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani ile bir araya geldi. (Foto: İHA)

Endonezya ile ortak tank geliştirme: Türkiye ile Endonezya'nın savunma sanayisi ortaklığında KAPLAN MT orta sınıf tank projesi öne çıkıyor. Türk şirketi FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak geliştirilen tankın üretimi, teknoloji transferi kapsamında Endonezya'da da sürdürülüyor.

"BEDİR" ADI NEREDEN GELİYOR?

Mutabakata, "dolunay" anlamına gelen Bedir adı verildi. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre isim, dört ülkenin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini ve ortak iş birliği hedefini simgeliyor.

Mutabakatla ülkelerin askerî üretim kapasitelerinin bir araya getirilmesi, savunma sanayisi ilişkilerinin geliştirilmesi ve dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

DÖRT ÜLKELİ İŞ BİRLİĞİ SAVUNMA SANAYİSİNDE NE ANLAMA GELİYOR?

Bedir Mutabakatı, Türkiye'nin Katar, Pakistan ve Endonezya ile ayrı ayrı geliştirdiği savunma sanayisi ilişkilerini çok taraflı bir çerçevede güçlendirme girişimi olarak öne çıkıyor.

Ortak üretim altyapısının geliştirilmesi, teknik bilgi paylaşımı, Ar-Ge faaliyetleri ve tedarik zincirlerinin bütünleştirilmesi; tarafların savunma sanayisi kapasitelerini geliştirmelerine ve uzun vadeli projeler yürütmelerine zemin hazırlayabilir.

Bununla birlikte, açıklanan mutabakatın karşılıklı savunma veya bir ülkeye saldırılması hâlinde diğerlerinin askerî müdahalede bulunmasını öngören bir ittifak anlaşması olduğu belirtilmedi. Duyurulan çerçeve, esas olarak savunma sanayisi, askerî üretim, eğitim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğine odaklanıyor.