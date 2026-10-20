Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK ADIM

Anlaşmanın stratejik arka planını ve liderler düzeyindeki imza sürecini aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "Bir yanda özellikle NATO'nun ikinci büyük ordusu ve savunma sanayisiyle öne çıkan Türkiye, bir tarafta yine finansal ve teknolojik kaynakları bünyesinde barındıran Suudi Arabistan ve bir diğeri de elbette nükleer caydırıcılığı bulunan Pakistan arasında bölgedeki en önemli anlaşmalardan bir tanesine imza atıldı. Bu imzalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta atıldı." sözleriyle süreci aktardı.

YASALAŞMA SÜRECİ TBMM'DE İLERLİYOR

Anlaşma metninin Meclis'teki aşamalarını anlatan muhabir Şener Çetin, "Uluslararası nitelikteki bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürürlüğe girebilmesi için kanuni olarak uygun şartları taşıması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığından beklenen anlaşma metni TBMM'ye ulaştı. Dışişleri Komisyonunda görüşülecek ve son olarak TBMM Genel Kuruluna gelerek onaylanma aşamasına geçecek." sözlerini kaydetti.

"BİRİNE YAPILAN SALDIRI HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAK"

İttifakın kapsamına ve savunma maddelerine dikkat çeken Şener Çetin, "Özellikle anlaşma kapsamında taraf ülkelerden birine yapılacak silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını içeren bir savunma ittifakından bahsediyoruz. Aynı zamanda üç ülke arasındaki iş birliklerinin savunma sanayisi alanında da söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bir saldırı değil, özellikle savunma ittifakı olduğunun sürekli altı çiziliyor. TBMM Genel Kurulunda onaylanması halinde Türkiye'de yasal süreç tamamlanmış olacak ve anlaşma bağlayıcı hale gelecek." ifadeleriyle son durumu aktardı.