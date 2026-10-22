Yarışmanın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Aktürk, "18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı kuvvet ve komutanlıklarımızdan toplam 5 takımla temsil edilmektedir." dedi.

TAYFUN VE FIRTINA-2!

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır. MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim'de Çekya'da düzenlenen 'Future Forces Exhibition&Forum'a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim'de Nijerya'da düzenlenecek 'AFRIDEX 2026' ile 27-29 Ekim'de Ürdün'de gerçekleştirilecek 'SOFEX 2026'ya iştirak edilecektir. Ayrıca, 21 Ekim'de Sinop Atış Alanı'nda, Genelkurmay Başkanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımızın katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışlar başarıyla tamamlanmıştır."

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE KARARLI DURUŞ

TSK'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığına dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmış, 2 bin 47 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.