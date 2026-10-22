Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca terörle mücadele, sınır güvenliği, Bedir Mutabakat Zaptı ve yerli savunma sanayiindeki yeni teslimatlara ilişkin çok önemli detaylar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün envantere alındığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2 HÜRKUŞ-II uçağının envantere alınmasının planlandığını bildirdi.
Tuğamiral Aktürk, "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Yarışmanın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Aktürk, "18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı kuvvet ve komutanlıklarımızdan toplam 5 takımla temsil edilmektedir." dedi.
TAYFUN VE FIRTINA-2!
Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır. MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim'de Çekya'da düzenlenen 'Future Forces Exhibition&Forum'a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim'de Nijerya'da düzenlenecek 'AFRIDEX 2026' ile 27-29 Ekim'de Ürdün'de gerçekleştirilecek 'SOFEX 2026'ya iştirak edilecektir. Ayrıca, 21 Ekim'de Sinop Atış Alanı'nda, Genelkurmay Başkanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımızın katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışlar başarıyla tamamlanmıştır."
TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE KARARLI DURUŞ
TSK'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığına dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmış, 2 bin 47 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI: "İKİ ÜLKEYE DE KATKI SAĞLAYACAK"
Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:
"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor, Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan 'tek ve bütünleşmiş Libya' hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."