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Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca terörle mücadele, sınır güvenliği, Bedir Mutabakat Zaptı ve yerli savunma sanayiindeki yeni teslimatlara ilişkin çok önemli detaylar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün envantere alındığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2 HÜRKUŞ-II uçağının envantere alınmasının planlandığını bildirdi.

DOĞU AKDENİZ'DEN ASYA-AFRİKA HATTINA

Tuğamiral Aktürk, "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Yarışmanın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Aktürk, "18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı kuvvet ve komutanlıklarımızdan toplam 5 takımla temsil edilmektedir." dedi.

Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması - 1

TAYFUN VE FIRTINA-2!

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır. MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim'de Çekya'da düzenlenen 'Future Forces Exhibition&Forum'a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim'de Nijerya'da düzenlenecek 'AFRIDEX 2026' ile 27-29 Ekim'de Ürdün'de gerçekleştirilecek 'SOFEX 2026'ya iştirak edilecektir. Ayrıca, 21 Ekim'de Sinop Atış Alanı'nda, Genelkurmay Başkanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımızın katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışlar başarıyla tamamlanmıştır."

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE KARARLI DURUŞ

TSK'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığına dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmış, 2 bin 47 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması - 2

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI: "İKİ ÜLKEYE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor, Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan 'tek ve bütünleşmiş Libya' hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması - 3

"BEDİR MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi de veren Aktürk, "Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 'Bedir Mutabakat Zaptı', 21 Ekim'de Doha'da imzalanmıştır. Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkan, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 19 Ekim'de Bulgaristan'da başlayan 'NATO Bold Adra Hava Özel Kuvvet Tatbikatı' yarın sona erecektir. 13-27 Ekim arasında İtalya'daki 'Mare Aperto' ile Romanya'daki 'Sarmis Komando Harekatı' tatbikatlarına katılım sağlanmakta, Konya'da Müşterek Elektronik Harp Denemeleri, İzmir'de konuşlu 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımızda 'Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik' ile 'Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri', tatbikatları ise icra edilmektedir."

Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması - 4

Aktürk, Antalya ve Doğu Akdeniz'de icra edilen, "Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'nün, 25 Ekim'de Antalya Deniz Komutanlığında gerçekleştirileceğini belirterek, "Ayrıca 26 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Konya'da Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Milli Anadolu Ankası Tatbikatı'nın yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'de eğitim uçuşu, 24 Ekim'de 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK tarafından Eskişehir'de selamlama uçuşu yapılacağının bilgisini veren Aktürk, "25 Ekim'de ise 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti' çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından Muğla'da gösteri uçuşu gerçekleştirilecektir. 19-21 Ekim arasında 8'inci ve 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlıklarımız ile 9'uncu Kolordu Zırhlı Alay ve Tank Okulu Öğrenci ve Kurs Alay Komutanlıklarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar icra edilen törenler ile verilmiştir." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’den Asya-Afrika hattına! MSB'den Libya anlaşması ve Bedir Mutabakatı açıklaması - 5

Aktürk, TSK'nın, yurt içi ve dışında yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek sağladığını belirterek, "Bu kapsamda, 14 Ekim'den itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle mülki makamların talepleri doğrultusunda birliklerimizin hazırlık seviyesi artırılmış, afet koordinasyon merkezlerine personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 15 Ekim'de İnsani Yardım Tugay Komutanlığımızdan 16 personel ve 4 araçtan oluşan bir ekip İstanbul'a sevk edilmiştir." bilgilerini aktardı.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvime uygun olarak devam ettiğine işaret eden Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 2 Kasım'a kadar devam edecektir. Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." ifadelerini kullandı.

#Milli Savunma Bakanlığı
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