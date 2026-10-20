CHP-Yeni Parti geriliminde yeni perde! Meclis koridorlarında güzergah savaşı: “Yaşananlar fikri ayrılık değil çıkar çatışması"
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Yeni Parti’nin kurulmasıyla derinleşen kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına da yansıdı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, genel başkanların makam katında yaşanan köşe kapmacayı yerinden aktardı. Meclis’teki gerilimi değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise iki parti arasında herhangi bir fikir ayrılığı bulunmadığını, yaşananların yalnızca bir çıkar çatışmasından ibaret olduğunu belirterek, “Yeni Parti’nin tüzüğü ve programı dâhil her şeyi CHP ile birebir aynıdır.” dedi.
CHP'deki iç hesaplaşma Meclis koridorlarına taşındı. Bir dönem aynı siyasi çatı altında mücadele eden isimler arasındaki gerilim, TBMM'de dikkat çekici görüntüleri beraberinde getirdi. Genel başkanların makam odalarının bulunduğu katta yaşananlar, siyasi kopuşun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
MECLİS'TE GÜZERGAH DEĞİŞTİREN ASANSÖR GERİLİMİ
CHP'de genel başkanlık değişimi ve Yeni Parti'nin kurulmasıyla tırmanan gerilimin Türkiye Büyük Millet Meclisi makam katına yansıyan sıcak görüntüleri yerinde aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasına oldukça yakın olmasına rağmen hemen arkamızda bulunan asansörü artık tercih etmiyor. Bunun nedeni ise hemen yanı başında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasının bulunmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle güzergahını tamamen değiştirdi ve makamına artık bu hat üzerinden gitmiyor" sözleriyle koridordaki dikkat çeken tabloyu aktardı.
"MAKAM ODASININ ÖNÜNDE ŞERİT ÇEKTİRDİ"
Yeni Parti cephesindeki hareketliliği ve koridordaki tedbirleri adım adım görüntüleyen Yeşiltaş, "Grup toplantısının ardından partililer Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için makam odası önünde sıra bekliyor ve koridor oldukça kalabalık. Özgür Özel mesajlarını verdikten sonra makam katına çıktı ve milletvekilleri burada partilileri karşılıyor. Kendi makam odasına doğru ilerlediğimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu asansör makamına çok yakın olmasına rağmen burayı kullanmıyor. Saat 13.30'da grup toplantısı başlayacak olan Kılıçdaroğlu'nun makamının hemen karşısında ise Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in makamı bulunuyor. Murat Emir makamının önüne bir şerit çekmiş durumda" diyerek çekilen güvenlik şeridine dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ İLE KOMŞU
Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği yeni rotayı koridor boyunca adım adım gösteren İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni güzergahı koridorun en diğer ucundaki asansördür. Hemen ileride MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin makam odası yer alıyor. Zaten geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu koridorun ucundaki bu asansörden inip makamına geçerken MHP Lideri Devlet Bahçeli ile karşılaşmış ve 15 dakika süren bir görüşme gerçekleşmişti. Özetle, makam odasına uzak olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu bu asansörü tercih ediyor. Ekibi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yeni partililerle karşılaşmamak, olası bir tatsızlığa meydan vermemek adına bu güzergahın kullanılmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdi. Kılıçdaroğlu Meclis'e geldiğinde bu asansörden makamına geçiyor; yani CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim doğrudan Meclis koridorlarına yansımış durumda" ifadelerini kullandı.