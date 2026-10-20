Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in makam odasının bulunduğu güzergâhı kullanmayarak asansör tercihini değiştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "DELİ DUMRUL GİBİ MECLİS KORİDORUNA ŞERİT ÇEKTİLER" Meclis koridorlarında iki genel başkan arasında saklanamaz boyuta ulaşan gerilimin fiziki önlemlere ve şerit çekilmesine kadar varması stüdyoda değerlendirildi. Koridordaki gergin atmosferi yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "İzlerken siyasetin nasıl bir şey olduğunu düşündüm. Dün 'Piro Kemal' dedikleri, uğruna mitingler düzenledikleri, yüzde 48 oy verdikleri, büyük ittifaklar kurup aleyhine laf söyleyenin ağzını kapattıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nu şimdi Meclis koridorlarından geçirtmiyorlar. 86 milyonluk bir ülke olarak siyasetin bu manzarasını görün ve siyaset uğruna eşinizi, dostunuzu, komşunuzu gücendirecek tek bir laf dahi etmeyin. Siyaset dün sarmaş dolaştı, bugün bu hale geldi; yarın tekrar sarmaş dolaş olabilir. İnsani anlamda hiçbir arkadaşımız ve komşumuz bu manzaralara feda edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in makam odasının önüne şerit çekilmesi Meclis’teki gerilimi gözler önüne serdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "BU ANLAYIŞI MİLLETE SİYASET DİYE YUTTURAMAZSINIZ" Yaşanan tablonun siyasi boyutuna sert tepki gösteren Yusuf Alabarda, "Bu manzarayı izlerken aklıma Deli Dumrul hikayesi geldi. Susuz dereye köprü yapıp geçenden 30, geçmeyenden 40 akçe alan Deli Dumrul misali, Meclis koridorundan eski bir genel başkanın geçmesine engel olmak için duba koymak, şerit çekmek siyaset diye bu millete yutturulamaz. Türk insanı ferasetlidir, bunları yemez ve yutmaz. Kılıçdaroğlu atmosfer gerilmesin diye Meclis'in en son köşesindeki asansörden odasına geçmek zorunda kalıyor. Yeni Parti ile aralarındaki husumeti zaman zaman Erdoğan karşıtlığını kaşıyarak 'Biz bu hale AK Parti yüzünden düştük' diyerek örtmeye çalıştılar. Oysa bu partinin kendi içerisinde birbirlerini mahkemeye veren, aleyhte şahitlik eden, birbirine ağır ithamlarda bulunan, dijital arşivlerin şifrelerini vermeyen, paraları dağıtıp hülle yoluyla geri alan köklü bir kavga var. Ancak Gazi Meclis'in koridoruna şerit çekerek 80 yaşındaki bir genel başkanı oradan geçirtmemek Anadolu insanının vicdanında asla yankı bulmaz" değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesi DEVLET BAHÇELİ İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, CHP’deki siyasi hesaplaşmaya sert sözlerle tepki gösterdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "FİKRİ AYRILIK DEĞİL, ÇIKAR ÇATIŞMASI" Sürecin ideolojik bir temele dayanmadığını vurgulayan Alabarda, "Kılıçdaroğlu butlan kararıyla göreve geldiğinde Meclis'te benzer görüntüler yaşanmasın diye grup konuşması yapmadı, toplantılarını parti genel merkezinde yaptı. Hatta CHP grup kürsüsünden Yeni Parti'nin reklamı yapıldı, Özgür Özel o konuşmayı yaptı ve bu duruma dair Müslim Sarı'nın da açıklamaları oldu. Eğer fikir başka olmasa kurtla kuzu yan yana giderdi; fakat bu iki parti arasında hiçbir fikri ayrılık yok. Dünyada partiler fikren ayrışır; İngiltere'de Muhafazakarlar ile İşçi Partisi, ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar veya Türkiye'de CHP ile AK Parti ve MHP farklı siyaset tasavvurlarına sahiptir. Oysa Yeni Parti'nin tüzüğü ve programı dahil her şeyi CHP ile birebir aynıdır. Kimse enerji, ekonomi ya da ulaştırma politikalarında ayrıştıklarını söyleyemez; yaşanan tamamen bir çıkar çatışmasıdır" sözleriyle durumu özetledi.