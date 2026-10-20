Özgür Özel'in memleketi Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba kulis A Haber'de
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Gazeteci Zafer Şahin "Bu saatten sonra geçerse ben şaşırmam. Şu anda geçmeyecek gibi görünüyor ama geçerse şaşırmam" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu hakkındaki "AK Parti'ye geçecek" iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuyu değerlendiren gazeteci Zafer Şahin, bölgeden aldığı sıcak bilgileri aktararak dikkat çeken kulis detaylarını paylaştı.
"AK PARTİLİ SİYASETÇİLERLE İLGİLİ ÇOK OLUMLU İFADELER KULLANDI"
Gündeme gelen iddiaların perde arkasını araştırdığını belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Bugün bu haberleri görünce biraz araştırdım. Sanıyorum kendisi kısa bir süre önce bir yerel televizyon kanalında bir yayına katılmış ve orada AK Partili siyasetçiler, işte il başkanı, bunlarla ilgili çok olumlu ifadeler kullanmış. O olumlu ifadelerden sonra da kendisinin de AK Parti'ye geçecek CHP'li belediye başkanları arasında isminin çıktığını gördük" dedi. Sürecin mevcut durumuna ilişkin aldığı duyumları aktaran Şahin, "Geçer mi? Şu anda benim Manisa'dan, o bölgeden, Yeni Parti'den aldığım bilgiler, şu aşamada böyle bir geçişin söz konusu olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.
"GENEL MERKEZ YÖNETİMİYLE UYUMLU DEĞİL"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın parti yönetimiyle olan ilişkisine değinen Zafer Şahin, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda parti yönetimiyle çok uyumlu bir birliktelik içerisinde ifadesini bence kullanamayız an itibarıyla. Ha geçer mi? Şu aşamada geçecek gibi görünmüyor ama sanki partiyle de çok böyle sıcak ilişkilere de sahip değil. Yani bir de facto, bağımsız gibi davrandığına dair işaretler var" şeklinde konuştu.
Program moderatörü İlter Yeşiltaş'ın, "Verdiği mesajlar da sanki bunu gösteriyor" şeklindeki araya girmesi üzerine Şahin, belediye başkanlarının tavırlarına dikkat çekti.
"GEÇERSE BEN ŞAŞIRMAM"
Muhalefetin transfer iddiaları karşısındaki söylemlerini eleştiren Gazeteci Zafer Şahin, "Bu belediye transferlerinde dikkatimi çeken şey şu; çok şeyler söyleniyor. Deniliyor ki işte iktidar baskı yapıyor, o oluyor, bu oluyor. Ya kardeşim, bir; bu adamları siz seçtiniz. İktidar baskı yapıyorsa bile bunlar baskıya neden teslim oluyorlar? Acaba o baskıyı yemelerine sebep olan bir hataları, kusurları mı var diye adama sorarlar. İki; hani bu iktidar gidiyordu? Bu iktidarın ömrü tamamlanmıştı? Şimdi sen bunlar gidici diyorsun, bu iktidar bitti diyorsun ama senin belediye başkanların birer ikişer iktidar partisine geçiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sözlerinin devamında sürecin psikolojik boyutuna vurgu yapan Şahin, "Bence psikolojik açıdan bu muhalefet için çok kaldırılabilir, kabul edilebilir bir durum değil. Bu saatten sonra geçerse ben şaşırmam. Şu anda geçmeyecek gibi görünüyor ama geçerse şaşırmam. Bazı şeyleri tam söyleyemiyor insan ama siyaset takip edenler için daha aydınlatıcı olabilir; sanki kendisi de facto bağımsız gibi davranıyor şu anda" ifadelerini kullandı.