Gündeme gelen iddiaların perde arkasını araştırdığını belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Bugün bu haberleri görünce biraz araştırdım. Sanıyorum kendisi kısa bir süre önce bir yerel televizyon kanalında bir yayına katılmış ve orada AK Partili siyasetçiler, işte il başkanı, bunlarla ilgili çok olumlu ifadeler kullanmış. O olumlu ifadelerden sonra da kendisinin de AK Parti'ye geçecek CHP'li belediye başkanları arasında isminin çıktığını gördük" dedi. Sürecin mevcut durumuna ilişkin aldığı duyumları aktaran Şahin, "Geçer mi? Şu anda benim Manisa'dan, o bölgeden, Yeni Parti'den aldığım bilgiler, şu aşamada böyle bir geçişin söz konusu olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

"GENEL MERKEZ YÖNETİMİYLE UYUMLU DEĞİL"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın parti yönetimiyle olan ilişkisine değinen Zafer Şahin, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda parti yönetimiyle çok uyumlu bir birliktelik içerisinde ifadesini bence kullanamayız an itibarıyla. Ha geçer mi? Şu aşamada geçecek gibi görünmüyor ama sanki partiyle de çok böyle sıcak ilişkilere de sahip değil. Yani bir de facto, bağımsız gibi davrandığına dair işaretler var" şeklinde konuştu.

Program moderatörü İlter Yeşiltaş'ın, "Verdiği mesajlar da sanki bunu gösteriyor" şeklindeki araya girmesi üzerine Şahin, belediye başkanlarının tavırlarına dikkat çekti.