CHP-Yeni Parti arasında Meclis’te koridor savaşı: Makam odasının önüne güvenlik şeridi çektiler!

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Yeni Parti’nin kurulmasıyla derinleşen kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına da yansıdı. Meclis’te genel başkanların makamlarının bulunduğu katta yaşanan gerilim nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun güzergâhını değiştirdiği ortaya çıktı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın görüntülediği dikkat çekici tabloyu değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, CHP’deki hesaplaşmaya sert sözlerle tepki göstererek, "Siyaset dün sarmaş dolaştı, bugün bu hale gelebilir. Komşumuzu, eşimizi, dostumuzu siyaset uğruna gücendirecek tek laf dahi etmeyin" dedi.