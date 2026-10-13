MHP lideri Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de görüştü! İlk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak görüştük" dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak görüştük" dedi.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, görüşmenin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında aktardı.
SÜRPRİZ GÖRÜŞME 15 DAKİKA SÜRDÜ
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Görüşme az önce sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, makam odasından ayrılırken görüşmenin içeriğine ilişkin sorumuza 'İki eski arkadaş olarak görüştük' yanıtını verdi. Sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞME NASIL GERÇEKLEŞTİ?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP'de saat 13.30'da grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından makam katına çıktı. Bahçeli'nin makam odasının önünden geçtiği sırada Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamına davet etti. Görüşme bu şekilde gerçekleşti. İki lider yaklaşık 15 dakika görüştü" sözleriyle görüşmenin nasıl gerçekleştiğini aktardı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ" GÜNDEME GELDİ Mİ?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Görüşmede özellikle 'Terörsüz Türkiye süreci' gündeme geldi mi diye Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk. Ancak bu konuda herhangi bir yanıt alamadık" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sürece ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun "Bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir durum varsa biz o tıkanıklığı kaldırmaya varız. Önemli olan huzurun gelmesi" sözlerini hatırlattı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜREÇ MESAJI
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu, yeni görüntülerin ortaya çıkması ve silahların teslim edilmesiyle ilgili gelişmelerin kendisini bir vatandaş olarak memnun ettiğini de grup toplantısında dile getirdi. İki liderin 'eski arkadaşlar olarak görüştük' açıklamasının ardından bu sürpriz temas Ankara kulislerinde yankı uyandırdı" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.