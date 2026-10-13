



GÖRÜŞME NASIL GERÇEKLEŞTİ?



A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP'de saat 13.30'da grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından makam katına çıktı. Bahçeli'nin makam odasının önünden geçtiği sırada Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamına davet etti. Görüşme bu şekilde gerçekleşti. İki lider yaklaşık 15 dakika görüştü" sözleriyle görüşmenin nasıl gerçekleştiğini aktardı.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ" GÜNDEME GELDİ Mİ?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Görüşmede özellikle 'Terörsüz Türkiye süreci' gündeme geldi mi diye Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk. Ancak bu konuda herhangi bir yanıt alamadık" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sürece ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun "Bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir durum varsa biz o tıkanıklığı kaldırmaya varız. Önemli olan huzurun gelmesi" sözlerini hatırlattı.