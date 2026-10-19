TBMM'deki cenaze töreninde buz gibi tokalaşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar
Eski milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Törene katılan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması kameralara yansıdı. Özel'in Kılıçdaroğlu ile tokalaşırken yüzüne bakmaması dikkat çekti.
80 yaşında, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden eski milletvekili Hasan Gülay için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Törene Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
CENAZE TÖRENİNDE BUZ GİBİ SELAMLAŞMA
Törene ilk olarak Özgür Özel geldi. Daha sonra törene katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Gülay'ın ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özel ile tokalaştı. İki isim arasındaki selamlaşma sırasında Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakmaması dikkat çekti. Cenaze törenindeki bu anlar kameralara anbean yansıdı.
ESKİ MİLLETVEKİLİNE SON VEDA
Hasan Gülay'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Gülay'ın ailesi ve yakınları, törene katılanların taziyelerini kabul etti. Gülay'ın cenazesinin, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.