CENAZE TÖRENİNDE BUZ GİBİ SELAMLAŞMA

Törene ilk olarak Özgür Özel geldi. Daha sonra törene katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Gülay'ın ailesine taziyelerini ilettikten sonra Özel ile tokalaştı. İki isim arasındaki selamlaşma sırasında Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakmaması dikkat çekti. Cenaze törenindeki bu anlar kameralara anbean yansıdı.