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Ayazağa halkı Özgür Özel'e A Haber'e yanıt verdi: "Sel değil, kıyameti yaşadık! 6 yıldır kimse sesimizi duymadı"

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Ayazağa halkı Özgür Özel'e A Haber'e yanıt verdi: "Sel değil, kıyameti yaşadık! 6 yıldır kimse sesimizi duymadı"

İstanbul'da son 84 yılın en büyük sel felaketinin en ağır yıkıma yol açtığı Sarıyer Ayazağa'da, yıllardır çözüme kavuşturulamayan altyapı ve dere ıslahı sorunları yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 25 yıldır CHP yönetiminde bulunan bölgede, 6 yıl önce yapılan uyarıların yanıtsız bırakıldığını savunan AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, "6 yıl önce video çektim, Meclis'te uyardım, bir derme çatma köprüyü bile yapamadılar." sözleriyle yerel yönetime tepki gösterdi. Özgür Özel'in skandal açıklamalarına sahadan ve birinci ağızdan yanıt veren felaketin mağduru Ayazağa sakinleri ise A Haber'e konuşarak, "Sel değil, kıyameti yaşadık. 6 yıldır sesimizi duyan olmadı." sözleriyle yaşadıkları dramı anlattı.

İstanbul'u vuran 84 yıllık rekor yağışın ardından sel sularının büyük yıkıma neden olduğu Sarıyer Ayazağa'da, yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunlar yeniden gün yüzüne çıktı. A Haber, felaketin en ağır izlerini taşıyan bölgede vatandaşların tepkilerini ve yıllardır karşılık bulmadığını belirttikleri çağrılarını yerinde görüntüledi.

AYAZAĞA'DA SEL FELAKETİNİN ARKASINDAN 6 YILLIK İHMAL! VATANDAŞLARDAN CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

AYAZAĞA'NIN ÇAĞRILARI YILLARCA YANITSIZ KALDI

Stüdyoda, felaketin perde arkasına ve bölgenin geçmişine dikkat çekilerek Dereboyu Caddesi sakinlerinin Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik çağrılarının yanıtsız kaldığı hatırlatıldı.

Ayazağa'nın geçmişten bugüne uzanan yerel yönetim sürecinde, 1984 yılından itibaren görev yapan belediye başkanları ve yönetim değişiklikleri gündeme getirildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Ayazağa'nın geçmişten bugüne uzanan yerel yönetim sürecinde, 1984 yılından itibaren görev yapan belediye başkanları ve yönetim değişiklikleri gündeme getirildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Ayazağa'nın geçmişten bugüne yerel yönetim süreci ele alındığında, bölgenin 1984-1989 yılları arasında ANAP'lı Şişli Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur, 1989-1994 yılları arasında SHP'li Fatma Girik, 1994-1997 yılları arasında ANAP'lı Gülay Aslıtürk ve 1997-1999 yılları arasında yine ANAP'lı Cüneyt Akgün tarafından yönetildiği aktarıldı. 1999-2012 yılları arasında 13 yıl boyunca DSP ve CHP bünyesinde Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün sorumluluğunda kalan Ayazağa, 2012 yılında Sarıyer Belediyesine bağlandı. Bu tarihten sonra CHP'li Şükrü Genç, günümüzde ise Mustafa Oktay Aksu tarafından yönetilen bölgede, 2020 yılında dile getirilen çağrıların bugün de aynı şekilde tekrarlandığı belirtildi. Ardından söz, bölgedeki gelişmeleri takip eden saha ekibine bırakıldı.

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, 6 yıl önce yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek yerel yönetimi eleştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, 6 yıl önce yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek yerel yönetimi eleştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"25-30 YILDIR HİZMETTEN MAHRUM BIRAKILDIK"

A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, vatandaşların 2020 yılında CHP'li Sarıyer Belediyesinin çalışmalarına yağışın ardından tepki gösterdiğini hatırlatarak, "O videonun üzerinden 6 yıl geçti. Ancak şu an bulunduğumuz bölgeye baktığımızda hiçbir şeyin değişmediğini söylemek mümkün. Öyle ki yanımda, o videoyu çeken Ali Bey de bulunuyor." diyerek sözü konuğuna bıraktı.

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek konuşmasına şöyle başladı:

"Öncelikle çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Altı mahallemizden komşularımızı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Ayazağımıza sabır diliyorum. Ben 6 sene önce bir video çekmiştim. Buradan belediyeye ve İBB'ye seslenmiştim. Aynı sorunları belediye meclisi kürsüsünde de gündeme getirmiştim. O videoyu çekerken yanımızda bulunan iki vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onların ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Keşke onlar da buranın yapılmış hâlini görebilselerdi. Biz maalesef 25-30 yıldır CHP belediyeleri tarafından yönetiliyoruz ve tüm hizmetlerden mahrum kalıyoruz. Zamanında buranın 1.500 metrelik ıslah çalışması yapılabilseydi, çocuklarımız dereye düşmeseydi, belki bu sel felaketini çok daha kolay ve zararsız bir şekilde atlatmış olacaktık."

Ali Yaman, Ayazağa'da yıllardır yapılmayan dere ıslahı ve köprü çalışmalarına dikkat çekerek yaşanan ihmalleri anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Ali Yaman, Ayazağa'da yıllardır yapılmayan dere ıslahı ve köprü çalışmalarına dikkat çekerek yaşanan ihmalleri anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"YOLLARIMIZ, SOKAKLARIMIZ, SOSYAL ALANLARIMIZ YOK"

Ayazağa'nın Sarıyer bütçesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Yaman, bölgenin yıllardır hizmet alamadığını belirterek şunları söyledi:

"Biz Ayazağa olarak zaten hiç hizmet alamıyoruz. Yollarımız, sokaklarımız, sosyal alanlarımız yok. Etrafımız ormanlarla çevrili ancak ailemizi götürebileceğimiz güzel bir parkımız bile bulunmuyor. Mecliste Ayazağa'nın sorunlarını gündeme getirdiğimizde diğer meclis üyeleri, 'Yine mi Ayazağa?' diyordu. Ayazağa Mahallemiz, Sarıyer'in 11 mahallesinden daha büyük ve Sarıyer Belediyesinin bütçesine yüzde 35 katkı sağlıyor. 2012'de Şişli'den hizmet alamadığımız için Ayazağa Sarıyer'e bağlandı diye sevindik. Keşke bizi Kağıthane'ye bağlasalardı. Kağıthane Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dereleri verdiği mücadeleyle ıslah etti. Orası yapılmasaydı burayı çok daha büyük bir felaket götürürdü."

Sel felaketinde eşini kaybeden mahalle sakini, yıllardır yaptıkları başvuruların karşılıksız kaldığını belirterek yaşadıkları acıyı A Haber'e anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Sel felaketinde eşini kaybeden mahalle sakini, yıllardır yaptıkları başvuruların karşılıksız kaldığını belirterek yaşadıkları acıyı A Haber'e anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"KÖPRÜLER YIKILDI, TAŞLARI DAHA DÜN KOYDULAR"

A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen'in üzerinde durdukları köprünün sel felaketinin ardından yeniden yapıldığını ve 6 yıl boyunca sağlam bir köprünün dahi inşa edilmediğini hatırlatması üzerine AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

Yaman, "Vatandaşlarımız burada derme çatma, kendi imkânlarıyla köprüler yapmıştı. 'Biz bir köprü yapalım.' dedik, o köprüleri bile yapamadılar. Dere ıslahını bırakın, künkleri ve bu taşları daha dün akşam koydular. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum gereken ne varsa yapılması için talimat verdi. Belki o gelmeseydi bunlar yine olmayacaktı. Vatandaşlarımızın köprüleri yıkıldı. Karşıya geçiş imkânı kalmadığı için insanlar çatıların üzerinden birbirlerinin evlerine geçti." sözleriyle yaşanan tablonun vahametini anlattı.

Ayazağa sakinleri, 50 bin nüfuslu mahallenin tek giriş ve çıkışının bulunmasının trafik sorununu daha da ağırlaştırdığını ifade etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Ayazağa sakinleri, 50 bin nüfuslu mahallenin tek giriş ve çıkışının bulunmasının trafik sorununu daha da ağırlaştırdığını ifade etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

AFETZEDE VATANDAŞ: "SEL DEĞİL, KIYAMETİ YAŞADIK"

Özgür Özel'in sel felaketinin ardından dere yatağı üzerinden yaptığı açıklamalara, Ayazağa'da A Haber'in mikrofon uzattığı mahalle sakinlerinden yanıt geldi. Yıllardır çözüme kavuşturulmayan altyapı sorunlarını ve karşılıksız kalan çağrılarını anlatan vatandaşlar, CHP'li yerel yönetime tepki gösterdi.

Eşini afette kaybeden vatandaş, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"6 yıl önceki videoda eşim de vardı. Eşimi kaybettik. Derelerimiz hâlâ aynı, çok büyük kayıplarımız var. Mağduriyetimiz öyle böyle değil, evlerimize giremedik. Ne kadar şikâyette bulunduysak, başvuru yaptıysak, imza topladıysak da aradan 6-7 yıl geçti ve hiçbir geri dönüş yapılmadı. Çok büyük bir felaket yaşadık. Sel değildi, biz kıyameti yaşadık ve tam içindeydik. Her kış bu korkuyu yaşıyorduk. Kendi imkânlarımızla yaptığımız 7-8 köprü vardı, hepsi yıkıldı. Çocuklarımız her sene okula korkuyla gidiyor, evlerine korkuyla giriyordu. Hiçbir şey yapmıyorlar. İnşallah bundan sonra sesimizi duyarlar."

Mahalle sakini, 100 metrelik asfalt çalışmasının iki yıl boyunca reklamının yapıldığını ancak temel altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Mahalle sakini, 100 metrelik asfalt çalışmasının iki yıl boyunca reklamının yapıldığını ancak temel altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"100 METRE ASFALTIN 2 YIL REKLAMINI YAPTILAR"

A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen'in selden etkilenen otopark alanında bulunduklarını hatırlatması üzerine söz alan bir başka mahalle sakini, 2001 yılından bu yana bölgede yaşadığını ve yerel yönetimlerin yeterli hizmet sunmadığını öne sürdü.

Mahalle sakini, "2001'de Ayazağa'ya geldim. O tarihten bu yana yerel yönetimlerin yaptığı hiçbir hizmet yok. 'Şu dereler ıslah edilsin.' dedik. Ayazağa'da 50 bin kişi yaşıyor ve mahallenin tek bir girişi, tek bir çıkışı var. Sabahları trafik felç oluyor. 2022 yılında 100 metre asfalt yaptılar. Bu 100 metrelik asfaltın tam 2 yıl boyunca reklamını yaptılar. Defalarca 'Şu dere hatlarını temizleyin.' dedik." ifadelerini kullandı.

Muhabir Merve İzci Özmen'in, bunca şikâyete rağmen neden önlem alınmadığını sorması üzerine mahalle sakini, yerel yönetimin hizmet anlayışını eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimin burada maalesef hizmet anlayışı yok. 50 bin nüfustan ciddi manada oy alıyorlar ama hizmete gelince 100 metre asfaltın reklamını izletiyorlar. Yıllarca bu mahalleyi bir damacana suyla kandırdılar. Derenin yatağına sonradan bina yaptıran bir anlayıştan ne bekleriz? Burada 6 can kaybımız var. Yazık, günah değil mi? Kağıthane derelerini temizledi. Orada az miktarda taşkın yaşandı ancak biz buradan arabaları, odunları ve pislikleri göndererek oradaki dereleri de tıkadık. Allah'tan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin temizliği düzenli olarak yaptırmıştı da daha büyük bir felaket yaşanmadı. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız geldi. Bakanımızı derenin ucuna kadar götürdük. '1 saat içinde buraya ekipler gelecek.' dedi ve ekiplerin tamamı buraya sevk edildi. Devletin varlığını hissettik. Yerel yönetimden süreci bakanımız devraldı ve her şey takır takır yapılıyor."

Sel felaketinin ardından bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarını değerlendiren vatandaş, AFAD ve bakanlık ekiplerinin müdahalesiyle devletin desteğini hissettiklerini söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Sel felaketinin ardından bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarını değerlendiren vatandaş, AFAD ve bakanlık ekiplerinin müdahalesiyle devletin desteğini hissettiklerini söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BELEDİYENİN SADECE BİR KEPÇESİ VARDI, DEVLETİMİZ EL ATTI"

Stüdyodan yöneltilen, taşkının yaşandığı bölgeye sorumlu CHP'li belediye yetkililerinin gelip gelmediği ve herhangi bir çalışma yapıp yapmadıkları yönündeki soruyu muhabir Merve İzci Özmen mahalle sakinlerine aktardı. Vatandaş, afet sonrasında yürütülen çalışmaları ve yerel yönetimin müdahalesine ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle anlattı:

"Sel felaketi olunca herkes geldi, hakkını yemeyelim, ekipler de geldi. Ancak afeti ortadan kaldırma çalışmalarında yetersiz kaldılar. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile AFAD geldikten sonra tüm önlemler alındı. İlk felaket anında zayıf ve yetersiz kalındı. Koskoca bir felaket yaşanmış, koca mahallenin meydanında belediyenin sadece bir kepçesi ve bir kamyonu vardı. 50 bin nüfuslu mahallede 20 senedir konuştuğumuz yola bir çıkış yapamadılar. Yürüyüş yolu olan kısmı zorla Orman Bakanlığı üzerinden açtırdık. İki araba yan yana zor geçiyor. Yeşiltepe'den aşağıya bir çıkış verilse halk rahat edecek ancak maalesef üst üste bir hâlde yaşıyoruz."

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