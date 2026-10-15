CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"MYK tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."