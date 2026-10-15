CHP İstanbul İl Başkanlığında değişim: Mehmet Ali Yüksel getirildi
CHP'de İstanbul İl Başkanlığında görev değişimi yaşandı. MYK kararıyla Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel, İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.
CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"MYK tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."
MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?
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Siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kolları'nda başlayan Mehmet Ali Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.
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Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.
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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur sürecinde ise dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu başdanışman olarak görevlendirildi.