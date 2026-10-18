Atina’nın masasındaki sinsi plan! Türkiye’ye karşı çok uluslu ittifak hamlesi deşifre oldu

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Doğu Akdeniz'de hayata geçirilmesi planlanan elektrik bağlantı projesi, Yunanistan'ın Türkiye'den izin almama yönündeki girişimleri ve bölgedeki askeri hareketlilik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tahsin, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve İsrail'in dahil edilmesinin planlandığı projeye ilişkin Atina'nın iki farklı senaryo üzerinde çalıştığını belirterek, 19 ve 26 Ekim tarihlerine dikkat çekti.